Ce partide cer demisia premierului Viorica Dăncilă

USR cere PSD să o demită pe Viorica Dăncilă, susţinând că, prin scrisoarea trimisă astăzi liderilor europeni, premierul dovedeşte încă o dată că este o marionetă condusă de Liviu Dragnea. PMP are acelaşi mesaj: demisia premierului. ”Cerem PSD să o demită de urgenţă pe Viorica Dăncilă, premierul este o ruşine pentru România. Prin scrisoarea trimisă astăzi liderilor europeni, premierul Dăncilă dovedeşte încă o dată că este o marionetă condusă de Liviu Dragnea. Conţinutul scrisorii este revoltător şi periculos”, afirmă USR.

În opinia USR, este inadmisibil ca Viorica Dăncilă să se refugieze în retorica minciunii în faţa preşedintelui Comisiei Europene, Jean-Claude Juncker, şi prim-vicepreşedintelui Frans Timmermans, cu atât mai mult cu cât liderii europeni cunosc foarte bine motivul pentru care se aflau oamenii în stradă şi cum s-au derulat evenimentele în seara zilei de 10 august.

”Afirmaţia premierului potrivit căreia fost «o încercare de înlăturare pe cale violentă a guvernului» este inacceptabilă în contextul sutelor de dovezi video şi mărturii ale victimelor protestului, şi la fel de necredibilă precum guvernul pe care îl conduce. Demisia Vioricăi Dăncilă trebuie să fie un act de curaj din partea PSD”, mai susţine USR.

Liderul PMP, Eugen Tomac, a declarat, vineri, că scrisoarea trimisă de premierul Viorica Dăncilă către instituţiile europene are rolul de a dezinforma şi a decredibiliza statul român, iar prim-ministrul este complice la „ modul diabolic în are a fost reprimat” protestul Diasporei. „Premierul este complice la modul diabolic în are a fost reprimată acţiunea din 10 august. Este inadmisibil, să spui că pleci în concediu şi din concediu singura ta preocupare este să dezinformezi instituţiile europene. Scrisoarea trimisă Comisiei Europene face parte din planul de dezinformare şi decredibilează statul român. Dăncilă trebuie să plece, PMP îi cere demisia”, a declarat preşedintele PMP, Eugen Tomac, pentru Mediafax. Premierul Viorica Dăncilă i-a trimis pe 13 august, imediat după ce a revenit din concediu, o scrisoare prim-vicepreşedintelui Comisiei Europene, Frans Timmermans, în legătură cu protestul încheiat cu violenţe de pe 10 august. În scrisoarea publicată în premieră de jurnalistul Ovidiu Vanghele de la Centrul de Investigaţii Media şi confirmată de Comisia Europeană se arată că sunt încercări de înlăturare violentă a guvernului legitim, că forţele de ordine au acţionat legal pe 10 august şi că preşedintele Klaus Iohannis a făcut apel la continuarea protestelor.