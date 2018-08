Ce partide preferă românii, în funcţie de sex, vârstă şi studii

12:30:42 / 23 Iulie 2018

CE-A MAI MAFIOTĂ ORGANIZAȚIE

O spune Chiar Traian Băsescu...Nu înțeleg cum PDL PNL CIUMA NEAGRĂ care are lider că Blaga sau Boc.. Roberta ANASTSE.. Videanu.. mai e susținut de români !. PDL PNL CIUMA NEAGRĂ un partid care a legitimat partidul de tip MAFIOT securisist.La ce abuzuri grave a devoalat presa liberă în JUSTIȚIE PDL PNL CIUMA NEAGRĂ ar fi trebuit scoasă în afara legii !!!.. Un partid plin de foști criminalii Basiștii împuțiți de securiști sub acoperire care a distrus noțiunea de Liberalism a distrus economia României ( Guvernarea Cioros fiind singura guvernare după ce-a a lui Traian Băsescu în care PIB îl României a fost mai mic decât în anul precedent !!!!!..Și la asta și-a adus contribuția PDL PNL CIUMA NEAGRĂ ce-a care a sustras 10 miliarde de euro în NUMAI un An de guvernare a guvernului MEU PDL PNL CIUMA NEAGRĂ )...Se vede că oamenii care sânt informații cei peste 45 de ani ( cei care urmăresc presa liberă ..Au timp.). BASIȘTII ÎMPUȚIȚI PDL au distrus încredea românilor în rândul singurului partid istoric PNL ..Care prin alianță cu PDL și-a pierdut.... Identitatea...Nu se poate că un partid LIBERAL sa susțină ABUZURILE unui sistem ticăloșit asupra românilor ..Uitați va la discursul lui CP Tăriceanu și cel al lui Blaga sau Orban sau Turcan ...Un liberal adevărat luptă că drepturile și libertățile fundamentale ale romanilor sa nu fie un LUX cum e numit de PDL PNL CIUMA NEAGRĂ. O organizație toxică de tip MAFIOT recunoscută de Traian Băsescu....Nelu melu BASIST ÎMPUȚIȚ să-mi sugi.....