Ce se întâmplă cu protestatarii aflați în greva foamei la Spitalul Universitar?

La solicitarea ministrului Sănătății, Sorina Pintea, o echipă a Ministerului Sănătății (MS) s-a aflat în după - amiaza de 22 august la Spitalul Universitar de Urgență București, unde a discutat cu cei doi protestatari aflați în greva foamei. ”În urma discuțiilor avute, cei doi au declarat că renunță la această formă de protest”, potrivit MS.

De asemenea, MS informează că acțiunea de control demarată de Corpul de Control al Ministerului Sănătății la începutul lunii august, la această unitate sanitară, continuă. Concluziile raportului de control vor fi făcute publice.

REAMINTIM ”Am intrat în greva foamei din pricina mizeriei din sistem, lipsuri materiale, aparatură vai de mama ei aparatură învechită. Cel mai tare ne-a indignat că, după ce că muncim în condițiile în care muncim, ni se iau și din bani, din acea imensă mărire de salariu că o să avem salarii duble. S-au introdus bonurile de masă în normă de hrană, ne-a luat impozit 45% luna asta, ne-au condiționat că, dacă ne dau tichetele de vacanță trebuie să renunțăm la sporuri. De ce astea dacă țara merge bine și totul este ok, de ce să plătim noi”, spunea, în 8 august, un asistent medical aflat în greva foamei.

DISCRIMINARE!? Oamenii spun că este discriminare. De ce alți angajați din sistemul sanitar, din spitale, au beneficiat de tichetele de vacanță, iar ei nu? Ei susțin că atunci să nu se mai laude guvernanții cu acordarea tichetelor la toată lumea pentru că nu este adevărat. Nu toți salariații de la stat primesc; doar cei care au noroc, sau cum? Cum este făcută legea? Doar pentru unii?

”Dacă managerul are demnitate, de ce nu își dă demisia să lase controlul să se desfășoare cum trebuie? Am sunat azi la 112, am solicitat o salvare că nu mă simt bine. A venit salvarea, am spus clar că nu vreau să fiu internat la Spitalul Universitar. Dispecerul a spus că dacă renunț la Universitar că așa e legea la cel mai apropiat spital să mă pună să semnez că refuz și am scris în acea foaie că refuz la Universitar. Apoi m-am deplasat cu o colegă la Spitalul Militar, am intrat la UPU la subsol. La triaj erau doi domni și le-am spus că sunt în greva foamei că mă simt rău”, a declarat atunci Dan Simion, asistent.

Încă unul anunța la acea dată că intră în greva foamei.