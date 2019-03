Ce se întâmplă cu VOUCHERELE DE VACANŢĂ în minivacanţa de Paşte

Minicavanța de Paște bate la ușă și va fi cea mai lungă de până acum, putând ajunge până la 6 zile. Însă, bucuria zilelor libere eset umbrită de faptul că hotelierii au majorat prețurile după introducerea tichetelor de vacanță. Succesul de anul acesta, despre care au vorbit atât agenții din turism cât și beneficiarii, se pare că poate căpăta dimensiuni și mai mari dacă tichetele vor fi acordate mai devreme. Au existat însă rapoarte și consultări importante până când s-a stabilit ca și în 2019 să se păstreze aceeași formă, iar valoarea să rămână de 1450 de lei. Voucherele de vacanță au aceeași valoare, însă, din cauza succesului pe care l-au avut până acum, mulți agenți economici din turism au început să schimbe strategia, potrivit România TV.

Prețurile la hoteluri au crescut, însă nivelul serviciilor nu a suferit prea mari îmbunătățiri de la un an la altul. "În ultimii doi ani s-a manifestat o creştere accentuată a tarifelor, în Mamaia în special, din cauza tichetelor de vacanţă. Mie nu mi se pare justificată această creştere, pentru că avem nişte tarife foarte mari în comparaţie cu vecinii noştri bulgari şi chiar şi cu grecii. Hotelierii ar trebui să fie precauţi, pentru că aceste tichete nu vor fi veşnice şi nu se vor da an de an. Şi se vor trezi cu hotelurile goale. E o competiţie pe litoral, au început să răsară hoteluri, apartamente de închiriat şi aşa mai departe, iar peste câţiva ani, când nu vor mai fi tichete, se vor trezi cu ele goale", spune Nicolae Durlă, reprezentantul unei agenţii de turism din Slatina.

CUM POT FI FOLOSITE TICHETELE DE VACANŢĂ

- cu vouchere de vacanță puteți lua alături pe oricine doriți, membru al familiei sau prieten.

- vă puteți acoperi orice cheltuială din concediul de odihnă, singura condiție fiind ca acesta să fie efectuat în România.

- valoarea maximă a voucherelor va fi egală cu șase salarii de bază minime brute.

- valoarea nominală permisă pentru fiecare voucher de vacanță pe suport de hârtie va fi multiplu de zece lei, dar nu mai mult de 100 de lei

CE TREBUIE SĂ ȘTIE BENEFICIARII

Beneficiarii voucherelor de vacanță trebuie să știe că, cu aceste tichete, pot achiziționa servicii precum cazare, masă, transport, servicii de tratament și de agrement sau pachete turistice. Legea impune însă la folosirea voucherelor achiziționarea a cel puțin o noapte de cazare. Locațiile în care vor fi folosite voucherele trebuie să aibă autorizație / licență de la Autoritatea Națională pentru Turism. De asemenea, trebuie să știți că doar angajații care au primit voucherele de vacanță sunt singurii îndreptățiți să le utilizeze. Acestea nu pot fi comercializate, nici folosite în alte scopuri decât cele amintite mai sus. Nu se restituie rest de bani de lavoucherul de vacanță. Comenzile de achiziție pentru voucherele de vacanță sunt transmise de către angajator companiilor care emit astfel de beneficii. Acestea conțin următoarele date: numele și prenumele beneficiarilor; codul numeric personal al fiecărui beneficiar; numărul voucherelor de vacanță pentru fiecare beneficiar; valoarea nominală a voucherului de vacanță și valoarea nominală totală a voucherelor de vacanță acordate fiecărui beneficiar.