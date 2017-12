Ce spune liderul „Sanitas“, la 26 de ani de activitate

Federația ”Sanitas” din România împlinește pe 1 februarie 26 de ani de activitate, ocazie cu care președintele as. med. Leonard Bărăscu a transmis un mesaj membrilor. ”Am încheiat un an care a adus satisfacții importante atât militanților sindicali, cât și membrilor de sindicat loiali și tuturor salariaților din sistemul public de sănătate și asistență socială. A fost un an care a pus la încercare în repetate rânduri organizația noastră, la toate nivelele. Ne-a fost testată rezistența la presiunea permanentă a membrilor de sindicat pe bună dreptate dornici să aibă o viață mai bună, ne-a fost testată viteza de reacție la schimbările politice, ne-au fost testate puterea de negociere și abilitatea de a adopta strategii noi, sub presiunea permanentă a unor autorități schimbătoare și lipsite de viziune”, scrie președintele ”Sanitas” în mesajul postat pe pagina de socializare a federației. În opinia sa, federația a trecut testele onorabil și a dovedit din nou că cei 26 de ani de activitate neîntreruptă sunt cărămizi solide așezate cu atenție și dăruire în zidurile solidului edificiu de toți cei care, de-a lungul vremii, au participat la realizarea acestei construcții. ”În anul ce a trecut am obținut creșteri importante de venituri pentru toate categoriile de personal medico-sanitar, atât din sistemul public de sănătate, cât și din asistența socială și DSP-uri”, se mai arată în mesajul său. În 2016, se dorește continuarea luptei pentru eliminarea inechităților salariale prin toate mijloacele posibile, se va renegocia contractul colectiv de muncă, se va rescrie regulamentul de sporuri, se va solicita simplificarea procedurilor de decontare a facilităților pentru personalul medico-sanitar, dar se va milita și pentru adoptarea unei forme unice de școlarizare a asistenților medicali și pentru rezolvarea inechităților salariale dintre colegii cu diverse forme de școlarizare. Bărăscu, în discursul său, a reamintit și lansarea campaniei “NU agresați cadrele medicale!”. În acest sens, ”Sanitas” organizează o serie de dezbateri cu reprezentanţii autorităţilor statului, manageri de spitale şi angajaţi din sistem pentru identificarea tuturor situaţiilor conflictuale care conduc la acte de violenţă şi a posibilelor soluţii pentru prevenirea acestora sau pedepsirea lor. Astfel, pe 18 februarie, dezbaterile vor ajunge și la Constanța.

Precizăm că pe 30 ianuarie a avut loc sesiunea Consiliului Național, la care au participat, în calitate de invitați Francisk Chiriac - secretar de stat în Ministerul Sănătății, Alin Costache - vicepreședinte CNAS, Cosmin Andreica - consilierul ministrului Muncii, Mircea Timofte - președinte al Ordinului Asistenților Medicali Generaliști, Moașelor și Asistenților Medicali din România.

