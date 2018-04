Cehia ar putea avea un guvern extremist, anti-NATO şi anti-UE

Prim-ministrul ceh Andrej Babis stă în cumpănă. Din păcate, această cumpănă este una extremistă, căci s-ar părea că nu are nicio altă modalitate la îndemână de a-şi forma guvernul. Astfel, formarea unui guvern cu două partide marginale - unul anti-NATO şi celălalt anti-UE - este o ultimă soluţie, a declarat oficialul, adăugând că nu va recurge la ea fără sprijinul explicit din partea partidului său ANO, a relatat joi un ziar ceh, informează Reuters, potrivit agerpres.ro. Babis a câştigat alegerile naţionale în octombrie, dar ANO nu are o majoritate parlamentară şi încă are nevoie de sprijin pentru a obţine un vot de încredere în parlament. Discuţiile cu social-democraţii, care au condus un precedent guvern de coaliţie ce a inclus ANO, nu au dat niciun rezultat săptămâna trecută şi alte mari partide refuză să negocieze cu Babis din cauza unor acuzaţii la adresa sa de fraudă cu fonduri UE, pe care el le respinge.

Preşedintele Milos Zeman l-a sfătuit marţi pe Babis să negocieze în schimb cu comuniştii de extremă-stângă - care doresc părăsirea alianţei militare de apărare NATO - şi cu partidul de extremă-dreaptă SPD - care a cerut ieşirea ţării din Uniunea Europeană. Într-un interviu în ediţia de joi a cotidianului Mlada Fronta Dnes, Babis a declarat că a cere sprijinul comuniştilor şi SPD este în prezent singura sa opţiune. „Şi dacă mişcarea (ANO) o va interpreta şi ea în acest fel, nu mai este nimic de făcut decât să lucrăm cu comuniştii şi SPD”, a adăugat el. Guvernul minoritar al lui Babis îşi exercită atribuţiile interimar după ce a pierdut un vot de încredere în ianuarie şi conducerea ANO urmează să se întâlnească joi pentru a discuta paşii următori.

Babis, un om de afaceri miliardar, a spus că nu se teme de o reacţie din străinătate dacă guvernul său este susţinut în cele din urmă de comunişti şi SPD. "Absolut deloc, aceasta este ficţiunea jurnaliştilor cehi. Uitaţi-vă la ce se întâmplă în Austria", a declarat el pentru ziar, referindu-se la faptul că Partidul Libertăţii (de extremă dreaptă) a intrat în guvernul austriac în decembrie ca partener de coaliţie.