Ce-i mai profitabil? Să investești sau să economisești?

O investiţie lunară de 100 lei în indicele principal al Bursei de Valori Bucureşti (BVB), în ultimii 20 ani, ar fi adus acum unui investitor 150.000 lei în cont, a afirmat în week-end directorul general al BVB, Adrian Tănase, la Forumul Investitorilor Individuali - „Oricine poate fi investitor pe bursă dacă are disciplina de a investi regulat în valori mobiliare, pe termen foarte lung. Am făcut şi o simulare astăzi. Oricine investea în indicele principal al BVB 100 lei pe lună, în ultimii 20 ani, avea astăzi 150.000 lei în cont. Închipuiţi-vă dacă ar fi investit 500 sau 1.000 lei! Nu există paşi de urmat pentru cei care vor să investească la bursă, doar decizia de a pune bani deoparte. Pe termen lung, cu toată volatilitatea, piaţa de capital produce mai muţi bani decât un depozit bancar“. Tănase a mai spus că discuţia nu ar trebui să se poarte în jurul randamentului bursier pe ultimul an, pentru că se întâmplă foarte rar să semene cu cel din anul viitor; performanţa din ultima perioadă nu este relevantă pentru cea din următorul ciclu, putând exista diferenţe semnificative. Șeful BVB recunoaște că numărul investitorilor persoane fizice este scăzut (circa 10.000 - 15.000 persoane), situația fiind asemănătoare în segmentul fondurilor deschise.