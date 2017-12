Cei mai sexy bărbaţi din lume

Actorul american Zac Efron a fost desemnat cel mai sexy bărbat al anului 2014, în urma unui sondaj efectuat de revista ”Heat”, care realizează anual Topul 101 al celor mai sexy bărbaţi din rândul celebrităţilor. Lucie Cave, redactorul-şef al revistei ”Heat”, a declarat că acest clasament a fost alcătuit pe baza votului exprimat online de cititori, care l-au ales pe Zac Efron cel mai sexy bărbat al anului deoarece a apărut topless în filmul ”Bad Neighbours / Vecini de coşmar” şi după ce cântăreaţa Rita Ora i-a rupt cămaşa la gala premiilor MTV Movie din 13 aprilie. Zac Efron l-a surclasat astfel pe câştigătorul de anul trecut, scufundătorul olimpic Tom Daley, care ocupă locul al doilea, urmat de David Beckham, pe poziţia a treia.

Pe locul al patrulea în top se situează Harry Judd, toboşarul trupei McBusted, iar pe locul al cincilea se află actorul Leonardo DiCaprio. Topul 10 este completat de actorul Bradley Cooper pe locul 6, cântăreţul Gary Barlow, fost membru al trupei Take That, pe locul 7, actorul Jamie Dornan, starul din filmul ”Fifty Shades of Grey”, nou-intrat în clasament direct pe locul al optulea, actorul Ryan Gosling pe locul 9 şi actorul Henry Cavill pe locul 10.