Cele mai bune 10 aplicații necunoscute care îi pot ajuta pe români în timpul călătoriilor

Echipa motorului gratuit de căutare pentru călătorii momondo.ro a găsit cele mai bune instrumente care pot face călătoria mai ușoară și mai plăcută. Lista include mai ales servicii mai puțin cunoscute, care ajută în rezolvarea unor probleme comune ale călătorilor sau contribuie la relaxarea din timpul vacanței.

Aplicațiile de ride sharing sau de rezervări de zboruri, hoteluri sau mașini au devenit arhicunoscute și sunt folosite de milioane de călători din întreaga lume, dar există și unelte care nu au devenit (încă) la fel de populare, deși funcționalitatea lor este apreciată la fiecare interacțiune.

1. XE Currency Converter

Cei care își petrec vacanța într-un stat din Uniunea Europeană care a aderat la zona Euro sunt deja obișnuiți să evalueze prețurile direct în moneda locală. Pentru restul destinațiilor, însă, procesul poate deveni mai dificil. Ei pot folosi aplicația XE, care permite selectarea mai multor monezi și echivalează valoarea introdusă cu cea corespunzătoare fiecărei țări.

2. Luggage Hero

Numărul celor care călătoresc în mai multe orașe în timpul unei vacanțe a crescut mult în ultimii ani, dar cei care fac asta se lovesc de o problemă destul de inconfortabilă: căratul bagajelor. Folositor atât pentru cei care călătoresc doar cu rucsacul cât și pentru cei care nu au putut evita trolerul, Luggage Hero face legătura dintre turiști și proprietari de restaurante, cafenele, hosteluri sau alte spații verificate pentru găzduirea propice a bagajelor. Site-ul permite găsirea celei mai apropiate locații disponibile și taxează depozitarea în funcție de numărul de ore folosit, dar nu mai mult de 8 €/zi. Explorarea orașului va deveni mult mai confortabilă, fără să fie nevoie de drumuri în plus către gări sau autogări centrale.

3. Wi-Fi Space

Călătoriile din afara țării vin la pachet și cu un cost suplimentar pentru datele mobile folosite pentru social media sau pentru organizarea unui traseu. Utilizatorii aplicației Wi-fi Space reușesc să reducă acest cost prin folosirea rețelelor Wi-Fi disponibile din apropiere. Sunt incluse atât rețele publice cât și punct de acces ale restaurantelor sau hotelurilor care au fost înregistrate de alți utilizatori.

4. OpenTable

Pe lângă inspirația privind alegerea restaurantelor din zonă, aplicația OpenTable permite rezervarea locurilor în locația dorită, alegând ora și numărul de persoane care vor servi masa.

5. Happycow

Vegetarienii, veganii sau cei care au alte tipuri de restricții alimentare se bucură din plin de această aplicație care îi ajută să descopere restaurantele adecvate preferințelor lor din orașul pe care îl vizitează.

6. FlightRadar24

Călătorii cu experiență au învățat să anticipeze întârzierile avioanelor cu care călătoresc în funcție cursele anterioare ale aeronavei. Flight Radar 24 afișează toate cursele comerciale aeriene în timp real și ajută în localizarea aeronavelor și la estimarea timpului necesar pentru aterizarea în aeroportul destinat.

7. Lounge Buddy

Timpul petrecut în aeroport poate fi foarte obositor, atât pentru călătorii care au o escală cu un timp insuficient pentru vizitarea orașului, cât și pentru cei care au întârzieri ale curselor. Aplicația ajută utilizatorii să găsească zonele de lounge și afișează tarifele de acces, făcând așteptarea mai comodă sau mai eficientă.

8. Where is Public Toilet

Urgențele necesită atenție imediată, dar totul se poate relaxa după găsirea locului potrivit. Aplicația ghidează utilizatorii către cele mai apropiate toalete publice, ajutându-i să nu mai piardă timpul cerând indicații inconfortabile localnicilor (uneori prea puțin informați).

9. Meetup

O parte importantă a oricărei călătorii este interacțiunea cu localnicii, pentru a cunoaște cât mai bine cultura locului vizitat. Pentru a contribui la acest lucru, Meetup aduce împreună oameni cu interese diverse și îi ajută să organizeze întâlniri tematice pentru a schimba idei sau pur și simplu pentru a petrece un timp de calitate.

10. Star Walk 2

Cei care aleg să petreacă o noapte în afara orașului și au suficient noroc să se bucure de un cer senin, pot identifica stelele și constelațiile pe care le admiră, pur și simplu îndreptând camera telefonului către ele. Aplicația ajută la identificarea precisă a pozițiilor și numelor corpurilor respective.

Notă către editori

Imaginile atașate pot fi folosite doar cu scopul de a promova momondo în legătură cu acest articol.

Despre momondo

momondo.ro este un motor de căutare gratuit care compară cele mai bune oferte pentru bilete de avion, hoteluri și închirieri auto la nivel global. momondo a primit numeroase distincții internaționale și a fost recomandat de către publicații importante, cum ar fi: New York Times, CNN, Frommer’s și The Daily Telegraph. momondo are birourile în Copenhaga și este prezent pe 30 de piețe internaționale. Aplicațiile pentru mobil gratuite sunt disponibile pentru iPhone și Android. momondo este parte din KAYAK, companie independentă în cadrul Booking Holdings Inc (NASDAQ: BKNG).