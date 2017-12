Cele mai multe nominalizări la Oscar le are... un compozitor

Compozitorul John Williams, 85 de ani, are 50 de nominalizări la premiile Academiei Americane de Film şi 5 trofee la activ, singurul care îl depăşeşte fiind cineastul Walt Disney, cu 59 de nominalizări. Filmele pentru care a compus Williams sunt printre cele mai de succes realizate vreodată, precum Star Wars, Jurassic Park, Fălci, Superman, ET, seria Indiana Jones, Lista lui Schindler sau trei din filmele Harry Potter. Toate filmele la care a lucrat John Williams au realizat încasări totale de peste 10 miliarde de dolari. În acest an, festivitatea de decernare a premiilor Oscar va avea loc în noaptea de 26 spre 27 februarie.