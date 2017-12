Cererile pentru creanţele asupra averii Astra, depuse până la 18 ianuarie

Cererile de admitere a creanţelor asupra averii Astra vor putea fi depuse până la 18 ianuarie, astfel încât tabelul creanţelor să fie definitivat până la 24 februarie, a dispus Tribunalul Bucureşti, care a aprobat joi falimentul companiei de asigurare, decizia putând fi contestată cu apel. Instanţa ridică administratorilor Astra dreptul de a reprezenta compania şi de a administra bunurile acesteia. Totodată, a dispus dizolvarea asigurătorului şi indisponibilizarea acţiunilor deţinute de acţionarii semnificativi sau de persoanele care au deţinut funcţii de conducere, în registrele speciale de evidenţă ţinute de companie sau în registrele independente. Tribunalul a numit ca lichidator judiciar provizoriu firma KPMG Restructuring SPRL, care va fi plătită cu 10.000 lei pe lună de către Astra. Aceasta trebuie să trimită o notificare privind intrarea Astra în procedura falimentului, ridicarea dreptului de administrare şi dizolvarea acesteia tuturor creditorilor menţionaţi în lista depusă de asigurător, precum şi Oficiului Registrului Comerţului sau, după caz, registrului societăţilor agricole ori registrului asociaţiilor şi fundaţiilor în care debitoarea este înmatriculată, dar şi instanţelor judecătoreşti în a căror jurisdicţie se află sediul declarat la registrul comerţului şi tuturor băncilor unde debitoarea are deschise conturi. Instanţa a dispus tuturor băncilor la care Astra are sume în conturi să nu i le pună la dispoziţie fără un ordin al judecătorului sindic sau al lichidatorului judiciar. De asemenea, lichidatorul judiciar are în sarcină sigilarea bunurilor din averea companiei de asigurări.