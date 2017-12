Cernea, pus la zid

PROPUNERI CONTROVERSATE În numai o săptămână, preşedintele Partidului Verde, deputatul Remus Cernea, a reuşit să-şi facă mai mulţi duşmani în politică decât orice alt politician. La începutul săptămânii trecute, la doar câteva ore de la anunţul că pregăteşte un act normativ prin care doreşte eliminarea finanţării Cultelor din bugetul de stat, urmând ca susţinerea acestora să se facă din direcţionarea de către cetăţeni a 2% din impozitul pe venit, PSD Constanţa a adoptat o rezoluţie prin care se dezicea de proiectul de lege iniţiat de Cernea, solicitându-i să îşi retragă proiectul de lege şi, în acelaşi timp, să ceară scuze public atât celor care l-au votat cât şi cetăţenilor români, indiferent de religie. Aceeaşi poziţie au avut-o şi alţi parlamentari, premierul Victor Ponta afirmând că proiectul deputatului Cernea nu a fost discutat în USL şi nu are susţinerea USL. La numai câteva zile, acelaşi deputat Cernea a recidivat, venind cu o altă declaraţie care a stârnit oprobriul clasei politice. Deputatul a declarat că doreşte ca în viitor să iniţieze un proiect de lege pentru reglementarea parteneriatului civil între persoanele de acelaşi sex, susţinând că acest model este aplicat în mai multe ţări europene. Replica preşedintelui PSD Constanţa a venit imediat: “Când a venit cu propunerea de stopare a finanţării cultelor am zis că este tâmpit. Am greşit, e o tâmpită!”.

REACŢII Imediat au continuat să apară şi părerile celorlalţi parlamentari indignaţi de cele două iniţiative ale lui Cernea. Liderul senatorilor PNL, Puiu Haşotti, a declarat, sâmbătă, că cere PSD Constanţa retragerea sprijinului politic acordat deputatului Remus Cernea. “Eu nu am absolut nimic să le reproşez homosexualilor, îi consider doar nişte oameni bolnavi. Homosexualitatea nu este o stare firească, nu este o relaţie naturală, motiv pentru care, după părerea mea, nu are absolut nicio şansă”, a declarat Haşotti. Reacţia organizaţiei PSD Constanţa nu a întârziat să apară. “Remus Cernea nu mai are sprijinul nostru politic pentru că acum este la Partidul Verde, nu mai este la PSD. Noi l-am înscris la alegeri, a fost membru al organizaţiei noastre şi pe urmă s-a înscris înapoi la Partidul Verde. Ca atare, şi-a pierdut calitatea de membru al PSD. Nu avem ce sprijin să îi mai retragem”, a declarat secretarul executiv al PSD Constanţa, Cristinel Dragomir. Şi preşedintele organizaţiei judeţene Ilfov a PSD, senatorul Gabriela Vrânceanu Firea, şi-a manifestat dezacordul faţă de iniţiativa deputatului Remus Cernea privind reglementarea parteneriatului civil între persoanele de acelaşi sex. Iniţiativele lui Cernea l-au forţat pe preşedintele executiv al Partidului Verde, Ovidiu Iane, deputat de Suceava, să renunţe la funcţie şi să se reîntoarcă la PSD. Iane a declarat că a decis să revină în PSD pentru că doreşte să se delimiteze de ultimele acţiuni publice ale liderului PV, Remus Cernea. De altfel, Remus Cernea este contestat de mai mulţi membri ai PV, care i-au cerut demisia.