Cezara Dafinescu face un cadou teatral Constanţei

Una dintre cele mai frumoase actriţe ale României, care a marcat timp de mai multe decenii lumea teatrului şi marele ecran, ne-a făcut onoarea să participe, în aceste zile, la Festivalul Internaţional de Teatru Independent de la Constanţa. Este vorba despre celebra Cezara Dafinescu, care se află alături de fenomenul independent din pasiune pentru teatru, joc şi artă. După o viaţă tumultuoasă, pe care a trăit-o „ca-n filme”, şi după ce a învins, cu mult curaj, o problemă gravă de sănătate, îndrăgita actriţă s-a întors pe scenă cu un spectacol de suflet, „Jumătatea mea, bărbatul”, produs de Asociația „La Steaua”.

Scena este locul în care se regăseşte întotdeauna cu adevărat, este spaţiul în care contactul perpetuu cu emoţia îi dă o energie pe care nu o regăseşte nicăieri în altă parte şi este un „acasă” afectiv şi artistic de care are nevoie pentru a merge înainte. Are la activ sute de spectacole de teatru şi zeci de filme, însă fiecare prestaţie este prima şi ultima, o bucurie cu început şi sfârşit, ca un frumos cadou pe care şi-l face periodic. „Fiecare seară îşi are publicul ei şi fiecare spectacol capătă, astfel, o altă energie. Tocmai această diversitate este minunată, căci nu ştii niciodată ce tip de public ai, ce se poate întâmpla, cât te încarci, cât poţi să duci. Iubesc publicul. Este isvorul meu de energie”, ne-a povestit superba actriţă, într-una dintre serile de la FITIC.

„Jumătatea mea, bărbatul” este un spectacol duios, dramatic, amuzant şi frumos, este un moment-cadou pe care actriţa îl va oferi publicului constănţean din toată inima, vineri, 7 septembrie, la ora 19.00, la Teatrul de Stat Constanţa, în cadrul Festivalului Internaţional de Teatru Independent, ediţia a III-a. „Bucuria cu care ne povestea despre spectacol ne-a făcut să ne pară rău că mai sunt câteva zile până vineri. O viaţă de scenă, pe scenă şi un spectacol aproape autobiografic al celei mai frumoase actriţe a anilor de dinainte de Revoluţie şi de după, ce ne putem dori mai mult de la FITIC? După Horaţiu Mălăele, Maia Morgenstern, Adriana Trandafir, Florin Zamfirescu, Tania Filip, Răzvan Vasilescu, Cezara Dafinescu la Constanţa, iată o mulţumire sufletească şi un cadou suficient pentru noi şi credem că şi pentru publicul constănţean”, au declarat, emoţionaţi, organizatorii festivalului, reprezentanţi ai Asociaţiei Art Society Center.

Aşadar, vineri, 7 septembrie, de la ora 19.00, o puteţi vedea, admira şi aplauda pe Cezara Dafinescu, la Teatrul de Stat Constanţa.