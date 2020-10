CFR începe o nouă aventură în grupele UEFA Europa League

Joi, 22 octombrie, de la ora 19.55 (în direct la Digi Sport 1, Telekom Sport 1 şi Look Plus), la Sofia, CFR Cluj va disputa prima partidă în Grupa A din UEFA Europa League, sezonul 2020-2021. Campioana României va aborda confruntarea cu CSKA cu gândul la un rezultat favorabil, chiar dacă antrenorul Dan Petrescu consideră că echipa bulgară este favorită, ţinând cont de transferurile efectuate, dar şi pentru că gazdele vor beneficia de sprijinul fanilor, care vor putea fi prezenţi, într-un număr limitat, în tribune.

„Între timp noi am pierdut ceva jucători importanţi. Din păcate, campania noastră de achiziţii nu a fost ca aceea a lui ŢSKA, care a luat nouă jucători foarte buni. Lotul nostru este foarte subţire acum. După ce am văzut ŢSKA, cred că au şanse şi ei foarte bune să se califice mai departe. Au venit jucători de la Watford, Lens, Nancy, Bordeaux. Din păcate, Bulgaria ne-a luat-o înainte. Are două echipe în grupele Europa League. Nu ştiu când România va avea iar două echipe. Noi suntem fericiţi şi mândri că reprezentăm România, dar aş fi vrut să fie mai multe echipe. În aceste meciuri nu cred că jucătorii au nevoie de prea multă motivaţie”, a declarat Dan Petrescu.

În celălalt meci din grupă, tot joi seară, de la ora 19.55, Young Boys Berna o va întâlni pe AS Roma.

Celelalte partide din prima etapă a fazei grupelor din UEL vor avea loc după următorul program -

Joi, 22 octombrie, ora 19.55

GRUPA B: Dundalk - Molde şi Rapid Viena - Arsenal Londra.

GRUPA C: Bayer Leverkusen - Nice şi Hapoel Beer Sheva - Slavia Praga.

GRUPA D: Standard Liege - Rangers FC şiLech Poznan - Benfica Lisabona.

GRUPA E:PSV Eindhoven - Granada şi PAOK Salonic - Omonia Nicosia.

GRUPA F: SSC Napoli - AZAlkmaar şi NK Rijeka - Real Sociedad.

Joi, 22 octombrie, ora 22.00

GRUPA G: Sporting Braga - AEK Atena şi Leicester City - Zorya Luhansk.

GRUPA H: Sparta Praga - OSC Lille şi Celtic Glasgow - AC Milan.

GRUPA I: Maccabi Tel-Aviv - FK Qarabag şi CF Villarreal - Sivasspor.

GRUPA J: Tottenham Hotspur - LASK Linz şi Ludogorets Razgrad - Antwerp.

GRUPA K: Wolfsberger AC - CSKA Moscova şi Dinamo Zagreb - Feyenoord Rotterdam.

GRUPA L: Slovan Liberec - KAA Gent şi Hoffenheim - Steaua Roșie Belgrad.