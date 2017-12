Cine câștigă războiul Grindeanu - Dragnea. Se intră la rupere!

10:00:28 / 19 Iunie 2017

EIUSDEM FARINAE

Avem inca o dovada ca afirmatia " politica este murdara " este reala . In politica , murdaria merge mana in mana cu tirania rezultata din ceea ce clameaza permanent PSD : am castigat alegerile , putem face ce vrem . Are si PNL pacatele lui dar , PSD este partidul care nu poate exista fara tirani sau dictatori . Ei sunt produsul consensului majoritatii . Acum puterm intelege ce a vrut sa spuna Socrate cand afirma ca : " Oare poporul nu are obiceiul invariabil de a pune in fruntea sa un om a carui putere o hraneste si o sporeste ? " .Chiar in cazul regimurilor reprezerntative , puterea nu exista decat in virtutea supunerii in care se complace majoritatea . Guvernatilor le lace sa aiba tutori . Calitatea democratica a poporului se masoara prin gradul de supunere , de abandonare in seama " ingrijirilor " atente ale celor care pot decide atat reveriile inselatoare ale democratiei cat si capcanele tiraniei . Importanta este si desemnarea dusmanilor poporului . Cei mai buni prieteni sunt cei care-i denunta pe dusmani cu cea mai mare vigoare . Idealul este de a oferi urii publice pe subalternii ex-privilegiati ai unui regim defunct . Daca Grindeanu crede ca va putea obtine ceva cu sprijinul si colaborarea directa a unora ca Iriza , Corlatean , Plumb . si ceilalti traseisti si fomisti , atunci tot mai bine este sa ramana Dragnea , deoarece , viitoareas lui condamnare va face mai mult si mai repede decat actiunea rebela a lui Grindeanu . Putem aprecia si fidelitatea unora care nu vor sa-l tradeze pe Dragnea . Insa aceasta atitudine de credinta si devotement este umbrita de faptul ca ei sustin un infractor . Ipoteza ca va putea lua nastere un nou partid politic , este de domeniul fanteziei . In Romania nu exista decat partide incerstuoase , toate provenind din aceiasi parinti : Iliescu si FSN . Virusii nocivi ai parintilor se vor transmite in politica romaneasca , din generatie in generatie , pana la sfarsitul veacurilor . Toti sunt facuti din aceeasi faina .