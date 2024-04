Ciolacu: Până la sfârşitul anului vom avea o inflaţie sub 5%

Premierul Marcel Ciolacu a apreciat, miercuri, că până la finalul anului 2024 inflaţia va coborî sub 5% şi că România se va încadra în deficitul bugetar propus.

"Cu certitudine, până la sfârşitul anului, vom avea o inflaţie sub 5%. Trebuie să amintesc ce inflaţie am preluat ca prim-ministru, cu două cifre? Am adus-o într-o zonă rezonabilă şi va continua să scadă. Dacă nu intra PSD la guvernare şi nu veneam cu plafonarea la energie, am fi avut o inflaţie de 30%", a afirmat Ciolacu, joi.