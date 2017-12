Cioloș cere sprijinul Olandei pentru intrarea în Schengen

„Solicităm sprijinul Olandei pentru a face cunoscut progresele în lupta împotriva corupţiei“, a declarat premierul Dacian Cioloș, conform Mediafax.

"Independenţa justiţiei, lupta împotriva corupţiei au fost unele din subiectele des menţionate de prietenii olandezi, rezultatele nu mai era nevoie să le explic prea mult pentru că ele se văd deja în domeniul luptei împotriva corupţiei şi al justiţiei. Am menţionat în acest context şi reforma administraţiei publice pe care intenţionăm să o aprofundăm cu câteva propuneri în acest an şi am solicitat sprijinul Olandei ca aceste rezultate să fie înregistrate, recunoscute nu numai la nivelul Comisiei, ci şi la nivelul ţărilor membre, explicând intenţia pe care o avem pentru Mecanismul de Cooperare şi Verificare, să integrăm, să internalizăm elemente ale acestui mecanism în mecanisme interne, ale noastre, pentru că considerăm că am ajuns la un moment în care suntem capabili ca stat, ca societate românească, să ne ne asumăm aceste responsabilităţi care până acuma au fost asumate de acest raport", a spus premierul Dacian Cioloş la finalul întrevederii pe care a avut-o miercuri, la Haga, cu omologul său olandez, Mark Rutte.

Şeful Executivului de la Bucureşti a adăugat că în acest context a fost abordată şi problema aderării României la Zona Schengen.