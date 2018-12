CJC va verifica Teatrul de Stat, după scandalul „Scrisorii celor 7“

În contextul scandalului iscat la Teatrul de Stat Constanța în urma unei scrisori deschise semnate de șapte actori angajați ai instituției, președintele Consiliului Județean Constanța, Horia Țuțuianu, a anunțat că va demara un control amplu în cadrul instituției.

„Președintele Consiliului Județean Constanța, Marius Horia Țuțuianu a dispus demararea unui amplu control asupra activității Teatrului de Stat Constanța, începând de maine, 20.11.2018. Decizia conducerii CJC de a verifica situația acestei instituții subordonate a venit pe fondul apariției în spațiul public a unei scrisori deschise prin care o parte din actorii angajați ai Teatrului acuzau managementul de anumite nereguli.

“Astăzi am stat de vorbă atât cu semnatarii documentului publicat, cât și cu conducerea Teatrului. De asemenea, am avut o întâlnire cu toti angajații, astfel încât să am o viziune cât mai clară asupra situației existente. Nu mă voi pronunța imediat, dar am dispus un control amplu. Voi aștepta raportul direcțiilor de specialitate din cadrul Consiliului. Ulterior, pe baza datelor, voi lua o decizie. Fac însă apel la toți angajații acestei instituții de cultură să nu se lase afectați de neînțelegerile interne. Îi rog să treacă peste animozitățile create și să colaboreze din punct de vedere profesional, să se concentreze pe actul artistic, astfel încât activitatea Teatrului de Stat să nu fie perturbată”, a declarat Marius Horia Țuțuianu, președintele Consiliului Județean Constanța. La această verificare internă vor participa Serviciul de Control al Consiliului Județean, Direcția Generală Economico-Financiară, Direcția de Turism și Coordonarea Instituțiilor de Cultură Subordonate, Direcția Generală de Administrație Publică și Juridică, Serviciul Resurse Umane precum și un consilier al președintelui.

Controlul se va desfășura într-un interval de maximum 30 de zile”, se arată într-un comunicat de presă al CJC.