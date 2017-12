Clasament WTA: Simona Halep rămâne pe locul 3, Niculescu a urcat pe 49

Jucătoarea Simona Halep se menţine pe locul 3 în clasamentul WTA, în timp Monica Niculescu, finalistă la Nottingham, a urcat de pe locul 61 pe 49, informează wtatennis.com. Halep are 6130 de puncte, iar Niculescu are 1065. Irina-Camelia Begu a coborât de pe locul 29 pe 30, ea având 1636 de puncte. Şi Alexandra Dulgheru a coborât de pe 60 pe 61, cu 917 puncte, tot o coborâre înregistrând şi Andreea Mitu, de pe 68 pe 71, cu 820 puncte. În top 200 se mai află Patricia Maria Ţig, care a urcat de pe 180 pe 178, cu 297 de puncte, Ana Bogdan, care de asemenea a urcat (de pe 183 pe 179), cu 294 de puncte, şi Sorana Cîrstea, în coborâre de pe 191 pe 193, cu 113 de puncte. La dublu, Monica Niculescu se menţine pe locul 52 şi are 1545 de puncte, Irina-Camelia Begu se află pe poziţia 56, cu 1405 puncte, Raluca Olaru rămâne pe 60, cu 1390 de puncte, iar Elena Bogdan a coborât de pe 79 pe 84, cu 915 puncte. Primele zece poziţii în clasamentul de simplu WTA sunt ocupate de următoarele jucătoare:

1. Serena Williams (SUA) 11291 puncte

2. Petra Kvitova (Cehia) 6870

3. Simona Halep (România) 6130

4. Maria Şarapova (Rusia) 5950

5. Caroline Wozniacki (Danemarca) 5000

6. Lucie Safarova (Cehia) 4055

7. Ana Ivanovici (Serbia) 3895

8. Ekaterina Makarova (Rusia) 3620

9. Carla Suarez Navarro (Spania) 3345

10. Angelique Kerber (Germania) 3120.