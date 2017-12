"Clase fără Fumat” în şcolile constănţene

Agenţia Naţională Antidrog, în parteneriat cu Ministerul Educaţiei şi Cercetării a lansat, anul acesta pe 20 ianuarie, cea de-a doua ediţie a proiectului naţional „Clase fără Fumat!”. Programul, derulat pe parcursul a patru luni, se desfăşoară în 15 judeţe ale ţării şi are ca scop prevenirea consumului de tutun şi de droguri în rîndul adolescenţilor. Potrivit psihologului Ana Maria Nedelcu, coordonatorul Centrului Antidrog Constanţa, peste 1.800 elevi de gimnaziu, din 12 şcoli constănţene, participă la concursurile demarate pe această temă, în unităţile de învăţămînt. “Săptămîna aceasta s-a desfăşurat faza pe şcoală, urmînd ca la sfîrşitul lunii să aibe loc etapa judeţeană. Copiii au fost foarte încîntaţi, au scris poezii şi pamflete, au împărţit fluturaşi oamenilor prin parcuri sau colegilor din alte şcoli. Mai mult, am reuşit să implicăm şi alte instituţii în proiectul nostru. La Cernavodă şi Basarabi, de exemplu, elevii au fost sprijiniţi de autorităţi şi de agenţii economici din localitate”, a declarat Ana Maria Nedelcu. După şcolile din Hîrşova, Cernavodă, Ovidiu, Mangalia, Năvodari, vineri a fost rîndul elevilor Şcolii Generale nr. 27 Constanţa să-şi prezinte, în faţa unui juriu alcătuit din reprezentanţi ai Inspectoratului Şcolar Judeţean şi ai Centrului Antidrog Constanţa, cunoştinţele despre fumat. “Am fost impresionaţi de implicarea copiilor. Au căutat pe internet informaţii despre istoricul tutunului, despre efectele nocive ale fumatului, au vorbit cu oameni pentru a le cere păreri, şi au compus fel de fel de poezioare”, a declarat Dumitru Micu, directorul Şcolii Generale nr. 27. O motivaţie în plus pentru elevii constănţeni este şi faptul că anul trecut, la etapa europeană a concursului, premiul cel mare, o excursie în Italia, a fost cîştigat de un grup de elevi din ţara noastră.