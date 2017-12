CNN a publicat din greşeală o informaţie în care anunţa decesul lui Pele

Reprezentanţii postului de televiziune CNN şi-au cerut scuze după ce au publicat din greşeală pe platforma Twitter informaţia falsă potrivit căreia legendarul brazilian Pele, unul dintre cei mai mari fotbalişti din lume, a murit. Un angajat al emisiunii "New Day" a scris într-un mesaj publicat pe platforma Twitter că legenda fotbalului brazilian Pele a murit "la vârsta de 74 de ani". Mesajul era însoţit şi de o fotografie alb-negru a fostului fotbalist, care, în realitate, are 73 de ani. Mesajul a fost şters imediat ce reprezentanţii televiziunii CNN şi-au dat seama că această informaţie este falsă. Purtătorul de cuvânt al lui Pele a declarat, pentru CNN, că acesta este "în viaţă şi se simte foarte bine". Ulterior, pe contul de Twitter al emisiunii "New Day" a fost publicat următorul mesaj: "Am şters un mesaj eronat de mai devreme, pe acest subiect. Regretăm eroarea şi le mulţumim celor care ne urmăresc pentru feedback".