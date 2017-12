Cod portocaliu de inundaţii, în Timiş, până mâine seară

Râurile Bârzava şi Moraviţa rămân, pe cursul inferior, în judeţul Timiş, sub avertizare hidrologică, de cod portocaliu, până mâine, la ora 16.00, potrivit Institutului Naţional de Hidrologie şi Gospodărirea Apelor. Bârzava şi Moraviţa (Timiş), dar şi râul Caraş (Caraş-Severin) au fost, de vineri, sub cod roşu de inundaţii. Cursul inferior al Bârzavei şi cel al Moraviţei sunt sub cod portocaliu până luni, la ora 16.00. Totodată, până luni, la ora 16.00, sunt sub cod galben de inundaţii râurile din bazinele hidrografice: Moraviţa - bazin superior, Bârzava - bazin superior şi mijlociu şi Caraş. Izolat, cu probabilitate mai redusă, de astăzi, la ora 16.00, până mâine dimineaţă, la 6.00, se mai pot produce scurgeri importante pe versanţi, torenţi şi pâraie, viituri rapide pe râurile mici cu posibile efecte de inundaţii locale şi în alte bazine hidrografice mici din judeţele Caraş Severin şi Timiş.