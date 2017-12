Colțul Troll-ului - Ministrul Sănătății nu-i sănătos la cap

Și-apare deodată pe sticlă un mic lacheu flaușat, pe care-ți vine să-l întrebi la ce facultate vrea să-și depună dosarul în această vară. Și zice că el e noul ministru al Sănătății. Ba chiar are tupeul să adauge că e în acest post pentru că premierul Dacia 1310 Cioloș are încredere în el. Ești un sacrificat de serviciu, senor! În plin scandal Hexi Pharma, TU, un zero barat, ai fost pus la șefia Ministerului Sănătății Inexistente din România. De ce? Pentru că oamenii care ar fi putut face totuși ceva au refuzat din prima. S-au spălat pe mâini, posibil cu substanțe diluate, de „oportunitatea“ asta. Iar acum a murit și Condrea, iar țara vuiește, mai ales că de câțiva ani, grație sutelor de canale TV cu filme și seriale, românul nu se mai pricepe doar la fotbal și politică, ci și la criminalistică a la CSI Miami și conspirații d-astea marca Homeland. Niciun om întreg la minte n-ar vrea să fie întrebat de jurnaliști cum de-a fost posibil ca Hexi Pharma să vândă atâta vreme moarte diluată spitalelor autohtone. Doar TU ai acceptat. Și, dacă stăm să ne gândim mai bine, lumea are memorie scurtă. Peste câțiva ani, cele trei săptămâni în care tu ai fost ministru vor da bine la CV. Poate te-angajezi chiar la o firmă din industria farmaceutică și te ocupi de sufocarea pieței cu medicamente scumpe și proaste. Naiba știe. La final, o mică paranteză, în subiect - de ce e Condrea înmormântat creștinește, când încă planează suspiciuni de sinucidere? Pare-se că BOR a închis ochii, ca să nu mai riște un dezastru mediatic ca la Colectiv.