Comisarul Corina Creţu cere clarificări în privința spitalelor regionale

Comisarul european pentru politică regională, Corina Creţu, a transmis o scrisoare premierului român Viorica Dăncilă, prin care îi solicită acesteia să comunice la Bruxelles poziţia oficială a Guvernului în privinţa celor trei spitale regionale de la Iaşi, Cluj şi Craiova. „Înaltul oficial european invită totodată autorităţile române să transmită Comisiei Europene o serie de clarificări în privinţa măsurilor pe care intenţionează să le ia, pentru a evita întârzieri suplimentare în demararea lucrărilor la cele trei spitale regionale”, se arată într-un comunicat. În scrisoarea adresată prim-ministrului român, Corina Creţu precizează că sprijinirea implementării cu succes şi la timp a celor trei spitale regionale rămâne prioritatea zero pentru ea şi Comisia Europeană. „Aşa cum am subliniat şi în scrisoarea pe care v-am transmis-o încă din data de 25 aprilie 2018, sprijinirea implementării cu succes şi la timp a celor trei spitale regionale rămâne prioritatea zero pentru mine şi Comisia Europeană. În acest sens, este esenţială accelerarea pregătirii proiectelor şi îmbunătăţirea orientării şi a coordonării în cadrul ministerelor de resort (Ministerul Sănătăţii, Ministerul Finanţelor Publice, Ministerul Fondurilor Europene şi Ministerul Dezvoltării Regionale). Chiar dacă s-au înregistrat progrese în ceea ce priveşte pregătirea studiilor de fezabilitate, evaluarea impactului asupra mediului şi consolidarea capacităţii administrative a Unităţii de implementare a proiectelor din cadrul Ministerului Sănătăţii, graficul general rămâne încă neclar, sub presiunea timpului”, se arată în scrisoarea Corinei Creţu.