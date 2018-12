Comisia juridică din Senat a amânat votul cu privire la cererea DNA în privința lui Tăriceanu

Comisia juridică din Senat a amânat cu o săptămână să dea un vot cu privire la cererea de începere a urmării penale a DNA formulată în cazul preşedintelui Camerei superioare a Parlamentului, Călin Popescu-Tăriceanu. „Ieri (n.r. - luni), avocatul domnului Tăriceanu a depus note scrise în apărare, un material destul de consistent, colegii mei nu au reuşit să vadă acest material în totalitate. De asemenea, am primit ieri şi astăzi mai multe cereri de studiere a dosarului de către senatori care nu sunt membri ai Comisiei juridice. În consecinţă, am hotărât să trimitem Biroului permanent aceste solicitări cu recomandarea de a permite colegilor senatori, nemembri ai Comisiei, să poată studia dosarul în cadrul Comisiei juridice după o procedură de confidenţialitate pe care o vor stabili Comisia juridică şi Biroul permanent. De asemenea, în acest interval, colegii mei vor studia notele trimise în apărare de domnul Tăriceanu. Practic, dezbaterea pe fond o vom face săptămâna viitoare, în funcţie de ceea ce va decide Biroul permanent cu privire la modalitatea în care senatorii, nemembri ai Comisiei, vor putea studia acest dosar“, a precizat preşedintele Comisiei, Robert Cazanciuc. "Eu argumentele pe care le-am avut de prezentat le-am prezentat la comisie, acum există numai o trecere în revistă mai detaliată a lor, dar trebuie avut în vedere că Parlamentul are dreptul suveran de a decide această acţiune de începere a urmăririi penale şi Parlamentul nu se substituie organelor de cercetare penală. Deci comisia (juridică - n.r.) nu este chemată în primul rând să analizeze calitatea probelor prezentate de Procuratură, ci Senatul este chemat să decidă mai degrabă asupra oportunităţii, din punct de vedere politic, asupra acestei solicitări", a precizat, luni, Tăriceanu.

Preşedintele Comisiei juridice din Senat, Robert Cazanciuc, anunţa marţea trecută, după audierea lui Călin Popescu-Tăriceanu, că s-a convenit cu avocatul acestuia ca până luni de dimineaţă să depună note scrise în urma întrebărilor din partea membrilor comisiei.