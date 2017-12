Comuniștii din China, invitați de Dragnea în România

20:52:52 / 10 Iulie 2017

despre politica internationala.

Gigeone,ce ai ma?Incepusi sa faci politica la nivel global?Sau il auzisi pe Trump ca a dat indicatii pretioase puilor i de cioara cazut din cuib ca sa nu mai aprecieze realizarile chinezilor.Asa ca chestie sti cu cati bani sunt americanii datori chinezilor?O mai copia ei tehnologie dar si trec la productie de serie si invadeaza lumea.China este modelul societatii de consum capitalist iluminate.Face un lucru care nu tine mult si greu sa mai poata fi reparat,Asa ca face altul,tot ieftin.Americanii merg pe consumul de armament.si tehnica militara..Numai ca chinazariile nu produc victime,moarte si razboaie.Cu ele te distrezi la balci si la festivaluri cand se lanseaza artificii si dragoni pe post de smeie.Si,ma rog,Dragnea este seful partidului care este la putere.Cu cine vroiai sa vorbeasca ,cu Basescu,cu Orban,cu Ciolos ,cu Gorghiu ,cu Turcanu?In plus oamenii aia sunt in trecere spre Cehia si in timpul escalei beau si ei un ceai verde cu Dragnea.