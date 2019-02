Condamnări definitive în dosarul retrocedărilor de la Constanța

12:08:39 / 08 Februarie 2019

Greu de inteles!

Puscaria ca puscaria, sa fie obligati sa dea inapoi cu dobinda respectiva! Dar, parca nu-mi vine sa cred, eminentii rtevolutionari care au luptat cu arma in mina, in 1989 impotriva odiosului regim, in care daca furai 100.000 lei erai condamnat la moarte, ei care in paginile ziarelor apareau drept campionii dreptatii, cinstei, ce mai, erau tobosarii vremurilor noi, sa se comporte ca niste borfasi, milogi prin instante si fugari din tara? E ceva putred la mijloc, probabil ca vechii comunistii au complotat impotriva acestor ingeri, neprihaniti! Saracii de ei...