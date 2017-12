Conflict de muncă la „Dacia“. Ce nemulțumiri au salariații

La Dacia a fost declanşat conflictul de muncă, după ce sindicatul şi patronatul companiei nu s-au înţeles în privinţa nivelului salarial. Angajaţii Dacia solicită o majorare salarială de 450 de lei brut (100 euro) lunar, în cadrul negocierilor anuale cu privire la contractul colectiv de muncă, în timp ce compania este dispusă să acorde o mărire de 120 de lei brut. Propunerea iniţială a companiei era de o majorare salarială de 90 de lei brut lunar. O majorare de 450 de lei brut înseamnă 364 de lei net în plus la salariu, în timp ce conducerea companiei se opreşte chiar sub pragul de 100 de lei net. Anual, în primele două luni din an la Mioveni au loc negocieri între conducerea Dacia şi sindicat cu privire la majorarea salarială acordată. Dacia este singura companie din industria auto locală care oferă informaţii cu privire la salariile oferite angajaţilor. Spre comparaţie, la Ford Craiova, americanii nu au comunicat niciodată oficial ce salarii au angajaţii. „Noi am propus o creştere salarială de 450 de lei brut lunar, dar această sumă se negociază. Dacia a propus 120 de lei, ceea ce este prea puţin. Acum aşteptăm un răspuns de la ITM pentru a rezolva conflictul de muncă. Costurile de zi cu zi sunt tot mai mari, iar unii muncitori lucrează şi 12 ore pe zi pentru a acoperi toate cheltuielile pe care le au", a spus Ion Iordache, viceliderul de sindicat de la Automobile Dacia, citat de Ziarul Financiar. În 2016 compania a acordat salariaţilor o creştere de 150 de lei brut (5%) plus o primă brută de 1.430 de lei în luna mai a anului trecut.

Potrivit datelor Automobile Dacia, salariul mediu brut lunar al unui operator din uzină este de 4.986 de lei sau aproape 3.500 de lei net („în mână"). Valoarea este însă una medie anuală, luând în calcul toate bonusurile şi orele suplimentare. La nivel naţional anul trecut salariul mediu net a fost de circa 2.100 de lei (470 de euro), în timp ce în Capitală acesta a urcat spre 2.800 de lei (620 de euro).