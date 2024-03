Constanța, destinație de investiție pentru IULIUS, compania care transformă orașele prin proiecte mixte, din care nu lipsesc parcurile

Transformarea orașelor prin proiectele de regenerare urbană reprezintă un efort susținut pentru îmbunătățirea funcționalității și a calității vieții în comunitate. În ultimii 15 ani, compania IULIUS a fost generatorul unor proiecte ambițioase, care au schimbat fața câtorva orașe importante din România, precum Iași, Timișoara sau Cluj-Napoca. Aceste proiecte au ajutat orașele să devină mai atractive pentru locuitori, mai bine conectate, mai apropiate de un stil de viață occidental, mai vivace și prietenoase cu mediul.

Pe lista orașelor în care Iulius implementează conceptele sale de regenerare urbană a intrat recent și Constanța, conform anunțului companiei privind un parteneriat semnat cu Oil Terminal, care presupune realizarea unei investiții cu magazine, birouri, facilități de petrecere a timpului liber, parc și grădină botanică și multe altele pe un teren abandonat al companiei petroliere, de 38 de hectare.

Raluca Munteanu, Director de Dezvoltare la IULIUS, a vorbit într-un interviu Forbes despre viziunea companiei de a transforma spațiile urbane – chiar și cele care stau neutilizate de ani de zile, cum este cazul proiectului din Constanța - în locuri care îmbină armonios funcționalitatea și nevoile necesare unui stil de viață urban și actual, cu elemente care pun în valoare unicitatea fiecărei comunități. În plus, ea precizează că succesul fiecărui proiect IULIUS vine din capacitatea companiei de a se documenta și înțelege nevoile fiecărui oraș și de a integra soluții care să rezolve principalele puncte de presiune.

" Rețeaua noastră a crescut organic, mereu pornind de la cererea pieței, pentru că abordarea precaută ne definește, nefiind un dezvoltator speculativ. Am crescut în timp și am învățat de la un proiect la altul. De aceea, spun mereu că cel mai bun proiect al nostru este următoru l ", afirmă Raluca Munteanu.

Evoluția proiectelor IULIUS a fost marcată de o înțelegere profundă a dinamicii sociale și economice actuale. Consumatorii și comunitățile locale caută experiențe urbane care să le ofere mai mult decât simple cumpărături. Ei aspiră la un mod de viață integrat, unde activitățile de zi cu zi se desfășoară într-un cadru urban estetic plăcut, funcțional și sustenabil, astfel încât să poată lua prânzul în aer liber sau să aibă aproape un loc în care să petreacă după birou.

Acest principiu a condus la dezvoltarea proiectelor mixte de către IULIUS, unde spațiile comerciale, birourile, parcul și zonele de divertisment se îmbină într-un tot unitar, creând destinații multifuncționale. Palas Iași, primul proiect de acest tip din România, a dat startul centrelor lifestyle în 2012, devenind un model de succes pentru proiectele ulterioare.

Pentru ca un proiect de real estate să devină unul de regenerare urbană, potrivit Directorului de Dezvoltare IULIUS, trebuie să satisfacă trei condiții: să se integreze natural în comunitatea căreia îi este destinat, să fie construit după principiile sustenabilității și să aibă capacitatea de a antrena un impact social și economic pozitiv. Astfel, trebuie luate în considerare toate aspectele cheie, de la planuri eficiente de mobilitate, până la generarea de energie din surse regenerabile. Mai mult decât atât, un proiect de regenerare urbană trebuie să producă valoare materială și socială în fiecare zi.

Exemplificând impactul palpabil al primei inițiative de regenerare urbană din portofoliul IULIUS, Raluca Munteanu subliniază felul în care Palas Iași a stimulat dezvoltarea comunității:

"14.000 de oameni lucrează astăzi în Palas și Palas Campus, alegând să rămână în Iași pentru că au găsit locuri de muncă la companiile atrase în investițiile noastre. Am construit responsabil, am pus în valoare simbolurile orașului și, poate cel mai important, am contribuit la creșterea calității vieții ieșenilor. Asta ne propunem să facem mai departe”.