Constanța, în topul suspendărilor de firme

Numărul firmelor care şi-au suspendat activitatea în primele două luni din 2024 a fost de 4.328, în creştere cu 38,58% comparativ cu perioada similară a anului trecut, conform datelor publicate de Oficiul Naţional al Registrului Comerţului (ONRC).

Cele mai multe companii care şi-au suspendat activitatea au fost din Bucureşti, respectiv 500 (număr în creştere cu 24,07% faţă de ianuarie-februarie 2023), Capitala fiind urmată de judeţele Cluj, cu 233 firme suspendate (număr în creştere cu 26,63%), Braşov - 189 (plus 35%), Iaşi - 186 (plus 66,07%) şi Timiş - 186 (plus 50,82%).

La polul opus, cele mai puţine suspendări au fost consemnate în judeţele Gorj - 26 (în creştere cu 8,33% faţă de primele două luni din 2023), Covasna - 28 (plus 21,74), Giurgiu - 32 (plus 88,24%), Teleorman - 32 (minus 11,11%) şi Ialomiţa - 33 (plus 22,22%).

Cele mai mari creşteri ale numărului de suspendări s-au înregistrat în judeţele Dâmboviţa (plus 181,82%), Brăila (plus 118,18%) şi Constanţa (plus 92,06%), în timp ce scăderi au avut loc doar în judeţele Teleorman (minus 11,11%), Călăraşi (minus 10,2%), Vaslui ( minus 4,69%) şi Satu Mare (minus 4,48%).

Pe domenii de activitate, cel mai mare număr de suspendări s-a înregistrat în comerţul cu ridicata şi cu amănuntul, repararea autovehiculelor şi motocicletelor, respectiv 982 (plus 21,69%), în activităţi profesionale, ştiinţifice şi tehnice - 453 suspendări (plus 42,9%) şi construcţii - 413 suspendări (plus 67,89%).

În februarie 2024, au avut loc 1.878 suspendări de firme, numărul cel mai mare fiind consemnat în Bucureşti (223) şi judeţele Cluj (102), Iaşi (91) şi Timiş (90).