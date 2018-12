CONSTANȚA: Rata MORTALITĂȚII INFANTILE, 8,2 la mie!

În țara noastră, aproape 1 din 10 copii se naşte prematur şi are nevoie de asistență medicală adecvată încă din primul minut de viață, pentru a supraviețui și pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă față mediului extern. Datele statistice arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor. Organizația ”Salvați Copiii” România a dotat maternitățile din România cu aparatură medicală necesară salvării copiilor născuți prematur, în valoare totală de 1.679.504 de euro.

În țara noastră, aproape 1 din 10 copii se naşte prematur şi are nevoie de asistență medicală adecvată încă din primul minut de viață, pentru a supraviețui și pentru a recupera decalajul, astfel încât să facă față mediului extern. Datele statistice arată că 90% dintre copiii prematuri sau extrem prematuri (sub 32 de săptămâni) supraviețuiesc în țările dezvoltate, iar în regiunile slab dezvoltate 90% dintre acești copii mor (Raport WHO Born too soon). Pentru a salva copiii, este nevoie de aparatură performantă și specialiști pe măsură. Numai din fondurile colectate între 2012 și 2017 din direcționarea a 20% din impozitul pe profit, Organizația ”Salvați Copiii” România a dotat maternitățile din România cu aparatură medicală necesară salvării copiilor născuți prematur, în valoare totală de 1.679.504 de euro.

Persoanele juridice care doresc să sprijine acest demers pot descărca formularul precompletat cu datele de identificare ale organizaţiei aici.

Trebuie menționat faptul că această cheltuială este deductibilă, costurile pentru companii fiind zero. Suma direcționată nu poate fi mai mare de cinci la mie din cifra de afaceri și nu poate depăși 20% din impozitul pe profitul datorat statului, iar plățile trebuie făcute până la 31 decembrie 2018.

Principala cauză a mortalității infantile este prematuritatea, care înregistrează o creștere semnificativă în aproape toate țările lumii. Copiii prematuri au mari șanse de supraviețuire, dacă maternitatea în care se nasc are la dispoziție aparatură medicală adecvată unei intervenții rapide.

În Regiunea Sud-Est, rata mortalității infantile a fost în 2017, în medie, de 8,3 la mia de nou-născuți vii. În județul Brăila rata mortalității infantile a fost de 9,1 la mie, în Constanța de 8,2 la mie, iar în Vrancea 11,1 la mie (date aflate în lucru la INS, decembrie 2018).

DOTĂRI ȘI LA CONSTANȚA! Numai în această regiune, Organizația ”Salvați Copiii” România a dotat cu 81 de echipamente medicale, imperios necesare supravieţuirii nou-născuţilor, secțiile de neonatologie din localităţile: Brăila, Buzău, Constanța, Mangalia, Galați, Tulcea, Adjud, Focșani și Medgidia. În total, investiția s-a ridicat la suma de 254.109 euro.

În ultimii șapte ani, ”Salvați Copiii” România a investit aproape 4 milioane de euro în dotarea a 88 de maternități și secții de nou-născuți din 41 de județe ale țării cu aproximativ 515 echipamente medicale, care au ajutat la supraviețuirea a peste 42.000 de prematuri.

DIRECȚIONAREA A 20% DIN IMPOZITUL PE PROFIT Președintele executiv ”Salvați Copiii” România, Gabriela Alexandrescu, subliniază importanța ca toate companiile să își asume rolul social și să investească în cauzele sociale: „Lucrăm îndeaproape cu medicii, pentru ca efortul nostru să acopere vulnerabilitățile reale ale maternităților. E nevoie de investiție consistentă, de responsabilitate socială, pentru că de sistemul medical depindem cu toții. De aceea este atât de important acest mecanism de direcționare a 20% din impozitul pe profit, pentru că înseamnă implicare și efort conjugat.”

Companiile se pot implica în dotarea maternităților, prin sponsorizarea Organizației ”Salvați Copiii”, potrivit Codului Fiscal, astfel: societățile Comerciale plătitoare de impozit pe profit vor scădea sumele aferente din impozitul pe profitul datorat, la nivelul valorii minime dintre următoarele: 0,5% din cifra de afaceri și 20% din impozitul pe profit datorat; microîntreprinderile vor scădea sumele aferente din impozitul pe venit datorat, până la nivelul valorii reprezentând 20% din impozitul pe venit datorat trimestrial.