Constănţeanul Cristi Pletea s-a calificat la Jocurile Olimpice de Tineret

Performanţă remarcabilă pentru jucătorul de tenis de masă constănţean Cristian Pletea, care a obţinut, marţi seară, calificarea la Jocurile Olimpice de Tineret de la Buenos Aires, competiţie programată în acest an în Argentina. În turneul de calificare desfăşurat în localitate Hodonin, din Cehia, Cristi Pletea, sportiv legitimat la Liceul cu Program Sportiv „Nicolae Rotaru” din Constanţa, a fost eliminat luni, în prima zi, în sferturile de finală, după două victorii, 4-0 cu irlandezul Owen Cathcart şi 4-0 cu finlandezul Alex Naumi, şi o înfrângere, 1-4 în faţa lui Khinhang Yu (Azerbaidjan). Din fericire, marţi nu au fost trei ceasuri rele pentru Cristi Pletea, care a câştigat toate cele patru întâlniri disputate: 4-0 cu Alex Naumi, 4-0 cu portughezul Jose Pedro Francisco, 4-1 cu singaporezul Kun Ting Beh şi 4-1 cu jucătorul care l-a învins în sferturi, Khinhang Yu. „A fost foarte greu. Îmi doream foarte mult să obţin calificarea. Nivelul a fost foarte ridicat, având în vedere presiunea şi faptul că toată lumea îşi doreşte să ajungă la Jocurile Olimpice. A fost mult mai greu decât la un turneu Open. Mai ales în finală emoţiile au fost uriaşe. Dar am intrat mai degajat în finală, după ce am pierdut cu o zi înainte în faţa aceluiaşi jucător, şi mi-am spus că nu am nimic de pierdut. Şi am reuşit să înving”, a declarat Cristi Pletea.

Şi Andreea Dragoman, sportivă legitimată la CSM Mediaş, s-a calificat la Jocurile Olimpice de Tineret, după a învins-o, luni seară, în finala turneului de calificare pe Andrea Pavlovic (Croația), cu scorul 4-2.