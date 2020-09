Constănțeanul Sebastian Gima, campion național de seniori la doar 18 ani

Sebastian Gima, în vârstă de doar 18 ani, a cucerit titlul național la seniori, după ce reușise aceeași performanță și în competiția juniorilor. Tenismenul aflat pe locul 1.373 ATP și legitimat la Tenis Club Bright Constanța s-a impus în finala Campionatelor Naționale Individuale de seniori, desfășurată duminică, la Centrul Național de Tenis de la București, în fața unui alt constănțean, Ștefan Paloși, în vârstă de 20 de ani, sportiv legitimat la CSA Steaua București și clasat pe locul 607 ATP. Ambii finaliști sunt pregătiți de constănțeanul Andrei Pavel.

Ultimul act al competiției a fost unul palpitant, cu dese schimbări de situație, chiar dacă Gima a fost în permanență la conducere. După un start echilibrat, acesta s-a desprins la 5-3 și a servit pentru câștigarea setului. Paloși a reușit break-ul și a egalat, dar la 6-5 în favoarea sa, Gima a beneficiat de două mingi de set. Nu le-a fructificat, astfel că s-a intrat în tie-break. Unul la fel de echilibrat, câștigat în cele din urmă de Gima, care a profitat de prima șansă ivită.

Cu moralul ridicat, tenismenul în vârstă de 18 ani a câștigat pe serviciul adversarului în startul setului secund și a condus cu 3-1. La acest scor, a reușit să salveze două mingi de break și s-a distanțat la 5-1, moment în care conturile păreau încheiate. Doar că Paloși a revenit spectaculos, a câștigat două break-uri și s-a apropiat la 5-4. Gima și-a revenit din relaxarea prematură, a returnat excelent și nu a mai ratat ocazia de a încheia întâlnirea, profitând de o nouă minge de meci, după o eroare la fileu a lui Paloși.

Victorie cu 7-6 (7/5), 6-4 pentru noua speranță a tenisului românesc, care obține astfel unul dintre cele mai importante succese din cariera sa. „Nu aveam așteptări foarte mari de la aceste Campionate Naționale, dar am luat-o ușor, meci cu meci, și totul a mers foarte bine. Toate meciurile au fost dificile, cu un plus pentru finala cu Ștefan Paloși, mai ales că ne cunoaștem foarte bine. Mă simt extenuat fizic după acest meci și obosit mental. Mi se pare incredibil și sunt foarte mulțumit de felul în care am jucat”, a spus proaspătul campion.

OBIECTIV PENTRU ROLAND GARROS

Sebastian Gima nu va avea prea mult timp la dispoziție pentru a sărbători această performanță, urmând ca săptămâna viitoare să plece la Paris pentru a participa în turneul de juniori de la Roland Garros, care va începe la 4 octombrie. Clasat pe locul 53 în ierarhia ITF Juniors, Gima a acces direct pe tabloul principal.

„O să am o zi, două de pauză, apoi plec la Roland Garros cu multă încredere. Mi-am propus să ajung cel puțin în sferturile de finală, dar nu vreau să-mi pun multă presiune”, a spus Gima.

Până la finalul anului, în turneul de juniori va lua startul la mai multe turnee de seniori, încercând să-și îmbunătățească și clasarea în ierarhia ATP.

„Luna viitoare voi juca mai multe turnee Futures, cu premii de 15.000 de euro, și sper să adun cât mai multe puncte în clasamentul ATP”, a explicat Gima.