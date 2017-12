Constănțenii domină topurile sportive la finalul anului

La final de an, federațiile sportive din România își desemnează cei mai buni sportivi, iar constănțenii domină topurile. Astfel, după ce, la începutul lunii decembrie, Simona Halep a fost declarată cea mai bună jucătoare de tenis din 2016, iar Horia Tecău a primit premiul pentru cea mai bună performanță din tenisul românesc la Jocurile Olimpice, alți trei reprezentanți ai sportului de la țărmul mării au urcat pe prima treaptă a clasamentelor. Multipla medaliată europeană Eliza Samara, sportivă legitimată la CS Farul și pregătită de Viorel Filimon, a primit pentru a șasea oară consecutiv trofeul pentru cea mai bună jucătoare de tenis de masă din România, în cadrul Galei Tenisului de Masă Românesc, desfășurată miercuri seară, la Buzău. „Mă simt onorată să fiu din nou pe locul 1, dar eu cred că toți cei prezenți la această Gală suntem pe locul 1. A fost un an bun pentru mine, mă simt bine, sunt sănătoasă și sper ca la anul să reușesc să joc la fel de bine. La Rio puteam mai mult, dar am avut neșansa să joc cu numărul 1 mondial. Dacă nu picam cu ea atât de devreme, cred că puteam să ajung mai sus. Așa e în sport însă, așa că am mers mai departe. Sper ca la Tokyo, în 2020, să am un turneu mai bun”, a spus Samara. În clasamentul celor mai buni sportivi ai tenisului de masă românesc a intrat și Cristian Pletea, juniorul de la LPS „Nicolae Rotaru”, pregătit de Stelian Hașoti, aflat pe locul 8. În cadrul Galei au fost premiați și cei mai buni antrenori, printre aceștia regăsindu-se și trei constănțeni: Viorel Filimon, antrenorul lotului național feminin, Andrei Filimon, antrenorul lotului național masculin, și Liliana Sebe, antrenorul lotului național de minicadete.

PONOR, DIN NOU ÎN FRUNTE

Federația Română de Gimnastică a desemnat-o cea mai bună gimnastă a anului pe Cătălina Ponor, legitimată la CS Farul și revenită spectaculos în activitate după trei ani de pauză. Constănțeanca în vârstă de 29 de ani a primit pentru a patra oară această distincție, pe care a mai obținut-o în 2003, 2004 și 2005. În topul celor mai bune gimnaste au acces și două junioare de la CS Farul, Maria Holbură, locul 7, și Carmen Glăvan, locul 10. La masculin, titlul de cel mai bun gimnast i-a revenit lui Marian Drăgulescu, aflat în această postură în alte opt rânduri: 2001, 2002, 2003, 2004, 2005, 2006, 2009 și 2015.

La gimnastică aerobică, constănțenii de la CS Farul, pregătiți de Maria Fumea și Cristiana Spînu, au dominat cu autoritate clasamentul. Astfel, campioana mondială Corina Constantin a fost aleasă cea mai bună sportivă din 2016, revenind în frunte, după ce a mai primit acest titlu în 2013 și 2014. Locul al doilea a fost împărțit de Lavinia Panaete și Dacian Barna, în timp ce Lucian Săvulescu s-a clasat pe locul 4. Pe locul 5 a încheiat Bianca Gorgovan, în timp ce Bianca Becze, Andreea Bogati, Mădălina Cioveie

