Consulul onorific al României în El Salvador, ucis în stil mafiot

România nu are ambasadă în El Salvador, cea mai mică, dar cea mai dens populată țărișoară din America Centrală și, am adăuga noi, cea mai... efervescentă în ale criminalității organizate. Nu se prea vorbește despre această țară și probabil acesta a fost și motivul pentru care nu s-a știut că România are un consul onorific acolo decât atunci când el a fost omorât. Ambasada României care se ocupă și de eventualele probleme din El Salvador se află în Mexic. Totuși, până duminică, țara noastră s-a bucurat de serviciile unui consul onorific în El Salvador, cetățean al respectivei țări, care, nu se știe cum, a ajuns să reprezinte interesele României acolo. Din păcate, acesta a fost lichidat în stil mafiot, chiar la locuința sa dintr-un luxos cartier al capitalei San Salvador, iar acum, crima este anchetată de autoritățile locale.

Ricardo Emanuel Salume Barake, consulul onorific al României în El Salvador, a fost găsit mort în locuinţa sa din capitala ţării, au anunţat autorităţile, citate de Reuters. Victima a fost găsită legată cu un căluş în gură, sugerând o reglare de conturi în stil mafiot, în locuinţa sa dintr-o zonă selectă din San Salvador, a declarat un purtător de cuvânt al poliţiei. Biroul procurorului general a anunţat pe Twitter că decesul este investigat drept crimă, fără a oferi alte detalii. Ministerul de Externe din El Salvador a anunţat că Salume era singurul reprezentant diplomatic al României din ţară, iar ambasada României din Mexic a confirmat acest lucru. Este pentru a doua oară în acest an când un diplomat este asasinat în El Salvador. Pe data de 26 mai, consulul onorific al statului Panama în El Salvador a fost găsit mort în maşina sa, potrivit ”Daily Mail”. Procuratura şi Poliţia Naţională Civilă au anunţat atunci că trupul bărbatului a fost descoperit într-un cartier exclusivist al capitalei. Omul de afaceri salvadorian Carlos Armando Lemus avea o rană la nivelul capului, cauzată de un glonţ. Motorul şi luminile vehiculului său erau pornite.

El Salvador se confruntă cu o recrudescență a violențelor, care între 1 ianuarie și 13 iunie 2016 au costat viața a 2.853 de persoane, cu 12,5% mai mult decât în aceeași perioadă a anului precedent, potrivit datelor publicate de Policia Nacional Civil (PNC). Grupările criminale Mara Salvatrucha (MS13), Barrio 18 și altele cu influență mai redusă sunt acuzate că mențin un indice de criminalitate ridicat, astfel că această țară situată în America Centrală este considerată una dintre cele mai violente din lume. O creştere bruscă a nivelului de violenţă criminală în El Salvador, în ultimii doi ani, a ridicat rata omuciderilor pentru această ţară deasupra celei din Honduras, care era statul unde erau comise cele mai multe crime din lume. El Salvador este o țară cunoscută pentru plajele sale la Oceanul Pacific, locurile perfecte pentru surfing, dar și peisajele montane spectaculoase. Totodată, plantațiile de cafea, dar și capitala marcată în fundal de un peisaj vulcanic impresionant, care veghează la viața de noapte extrem de agitată din cluburi și localuri de lux, fac din micuța țară central-americană o destinație turistică pe cât de incitantă, pe atât de periculoasă.