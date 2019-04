Contracte de fezabilitate semnate şi finalizate pentru patru centre de mari arşi

Ministrul Sănătăţii, Sorina Pintea, a declarat joi, într-o conferinţă de presă, că s-au semnat şi finalizat contractele de fezabilitate pentru cele patru centre de mari arşi. "În acest moment, avem semnate şi finalizate contractele de fezabilitate pentru aceste patru centre, vom aloca bani pentru proiectele tehnice. (...) Tot ce pot să vă spun este că, după discuţiile cu arhitecţii, aceste centre sunt foarte moderne, dotate cu aparatură de înaltă calitate, dar au nevoie şi de oameni care să lucreze", a susţinut Pintea, la Palatul Victoria. Ea a afirmat că, în aceste zile, o echipă de medici şi asistenţi medicali se află în Franţa pentru a se pregăti în vederea îngrijirii pacienţilor cu arsuri. "Tot prin acest program al Băncii Mondiale, în aceste zile, se află în Franţa o echipă de asistenţi medicali şi medici care vor fi pregătiţi pentru a putea îngriji pacienţii cu arsuri", a precizat ministrul.

În opinia sa, autorităţile ar fi putut să se implice mai mult după accidentul de la Colectiv.

"De la accidentul de la Colectiv, cu siguranţă, autorităţile ar fi trebuit să se implice mai mult. Avem în vedere ultimele cazuri, cazul pacientei din Tulcea care, din fericire, este pe mâini bune şi are mari şanse de a se recupera, iar noaptea trecută am mai transferat un pacient, am discutat transferul unui pacient, care astăzi la ora 11,00 ar trebui să decoleze, un pacient care a suferit arsuri pe 80% din corp şi s-a aflat la Spitalul din Drobeta Turnu Severin", a spus ministrul Sănătăţii.