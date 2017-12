Controale „endetail“ în engros-urile constănțene

Aproape 700 de firme constănțene au fost călcate, în ultimele trei săptămâni, de însuși Terminatorul Antifraudă. Vizați au fost contribuabilii care activează în centrele comerciale engros din oraș, iar inspectorii DGAF nu s-au mulțumit doar cu simple verificări. Acolo unde s-au aprins beculețele de evaziune, DGAF a monitorizat și fluxul de mărfuri. În total, s-au dat amenzi de circa 3,45 milioane lei și s-au confiscat bunuri și numerar de aproape 300.000 lei. Cinci firme au fost scoase temporar în afara jocului, iar activitatea altor 61 a fost restricționată. Controalele, care vor continua până la finele anului, sunt parte a ambițioasei Operațiuni Cristal, prin care ANAF vrea să bage în corzi evaziunea fiscală.

CARTONAȘ ROȘU PENTRU CINCI FIRME Operațiunea Cristal, de stârpire a evaziunii fiscale din engros-urile țării, a ajuns, în cele din urmă, și la Constanța. Între 19 octombrie și 8 noiembrie, inspectorii Direcției Generale Antifraudă Fiscală (DGAF) au luat la rând marile depozite comerciale din oraș, „zona fierbinte“ fiind varianta ocolitoare a Constanței. Pe lângă controale, cei de la Antifraudă au și monitorizat mai mulți contribuabili, pentru a vedea dacă și pe lanțul de aprovizionare se încalcă legea. „În total, am făcut 687 de verificări specifice ale firmelor constănțene. Am constatat diverse contravenții și am dat amenzi în valoare totală de 3.458.442 lei; de asemenea, am confiscat numerar și bunuri de 296.379 lei. În plus, am suspendat activitatea comercială a cinci operatori economici, pentru încălcarea obligației de a fiscaliza încasările prin intermediul casei de marcat. Nu în ultimul rând, am interzis desfășurarea activității economice engros sau endetail în 61 de puncte de lucru, dintre cele 687 verificate în total“, a declarat, pentru „Telegraf“, purtătorul de cuvânt al Antifraudei, Alexandru Cristea.

ȘURUBURILE LA CONTROL! Ce nereguli au mai găsit cei de la DGAF? Cele mai frecvente au fost transportarea, deținerea și comercializarea unor bunuri fără acte justificative și încălcarea obligației de a întocmi și utiliza documente contabile pentru toate operațiunile economice efectuate. Acțiunile de control din cadrul Operațiunii Cristal, făcute pe baza sesizărilor primite la Telefonul Verde al Fiscului sau analizelor de risc fiscal, vor continua în același ritm până la finele anului sau, după cum spunea recent șeful mare al ANAF, Gelu Ștefan Diaconu, până când se va tăia bon fiscal și pentru un simplu șurub - „La finele operațiunii, singurii care vor mai activa în engros-uri vor fi contribuabilii onești. Cei care se gândesc că vor înființa alte firme, prin interpuși care nu au cazier fiscal, pentru a obține coduri de TVA, trebuie să înțeleagă că ce facem acum nu-i o acțiune singulară, ci doar primul pas dintr-o amplă strategie de combatere definitivă a evaziunii din domeniu. Vom verifica aceste centre comerciale fără întrerupere“.

