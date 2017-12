Conturi de clienți și profiluri de copii atașate, ținta unui atac cibernetic

Compania producătoare de jucării electronice educaționale Vtech Holdings a anunțat, luni, că milioane de conturi ale clienților din întreaga lume au fost afectate de un atac cibernetic. „Aproximativ cinci milioane de conturi de clienți și profiluri ale copiilor legate de aceste conturi sunt vizate în lume”, a scris compania cu sediul în Hong Kong într-un comunicat citat de AFP. „Vtech Holdings Limited a sesizat că un terț neautorizat a accesat, la 14 noiembrie, datele clienților Vtech stocate în baza de date a magazinului online Learning Lodge”, care permite cumpărarea și descărcarea de jocuri și aplicații, continuă comunicatul. În această bază de date sunt incluse "informații despre copii, cum ar fi numele, sexul și data nașterii", precum și unele mai detaliate despre clienții adulți care și-au deschis conturi: "nume, adrese de e-mail, parole, întrebări secrete și răspunsurile pentru recuperarea parolelor, adrese IP, adrese poștale și istoricul descărcărilor", precizează Vtech.

Compania susține că niciun fel de date bancare nu au putut fi sustrase, pentru că acestea nu sunt stocate în baza de date piratată. "Am realizat imediat o investigație aprofundată, am inspectat exhaustiv site-ul afectat și am instituit măsuri de protecție împotriva altor atacuri", dă asigurări grupul. Site-ul specializat Motherboard, al grupului Vice, a citat luni un prezumtiv hacker care a pretins că a obținut mii de fotografii de copii și părinți vizați de furtul de date. El ar fi putut, de asemenea, să capteze schimburile de mesaje scrise între părinți și copii, prin intermediul tabletelor companiei, și chiar mesaje audio. Vtech, care se descrie ca fiind liderul mondial al jocurilor electronice educative pentru copii, a oferit diferite adrese pentru a putea fi contactat de clienți îngrijorați din diferite țări, în special din Franța și Canada.