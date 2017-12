Copiii soţilor Beckham, cei mai eleganţi din lume

Harper Seven Beckham, mezina cuplului Victoria şi David Beckham, ocupă primul loc în topul celor mai eleganţi copii din lume. Acest clasament a fost alcătuit de tinerele mame, care au răspuns la un sondaj efectuat de compania Start-rite Shoes. Deşi are numai 2 ani, Harper Seven Beckham poartă hăinuţe de designer, iar la vârsta de 18 luni, a fost fotografiată cu pantofi în valoare de 1.500 de lire sterline, circa 1.820 euro. Pe următoarele două locuri în acest top se situează doi fraţi ai lui Harper Seven: fiul cel mare al Victoriei şi al lui David Beckham, Brooklyn, de 15 ani, şi Romeo, de 11 ani. Al treilea fiu al cuplului, Cruz David, de 8 ani, se află de asemenea în top, pe locul 6. Brooklyn Beckham şi-a făcut debutul în modă săptămâna trecută, fiind fotografiat pe coperta revistei ”Man About Town”, iar Romeo a realizat un pictorial pentru celebra marcă de îmbrăcăminte şi accesorii Burberry, în 2013.

Pe locul al patrulea în clasament se situează fiica lui Katie Holmes şi a lui Tom Cruise, Suri, de 7 ani, în timp ce poziţia a cincea este ocupată de fiica lui Will Smith, Willow. Topul 10 este completat de fiica lui Myleene Klass, Ava, pe locul al şaptelea, fiica lui Beyonce şi a lui Jay-Z, Blue Ivy, pe locul 8, şi Maddox şi Shiloh, doi dintre copiii adoptaţi ai lui Brad Pitt şi ai Angelinei Jolie, pe locurile 9 şi 10.