Costume înfricoșătoare și distracție monstruoasă la „Halloweenul copiilor“

O tradiție celtică păstrată încă din vremurile străvechi spune că, în noaptea de 31 octombrie, toate spiritele rele ies la iveală: diavoli, vampiri, strigoi, dar și sufletele celor adormiți care nu și-au găsit liniștea bântuie pe pământ în chipuri cât mai fioroase. În spiritul sărbătorii de Halloween, tinerii se costumează cât mai fioros și petrec până în zori pentru a alunga spiritele rele de pe pământ. Aproximativ 120 de copii cu vârste între 4 și 14 ani au participat la ”Halloweenul copiilor”, petrecere organizată în cel mai mare loc de distracții din Constanța - Lakeview Entertainment and Sports Center, situat pe b-dul Mamaia nr. 283. Cei mici s-au costumat cât mai înspăimântător în diavoli, vampiri, drăcușori, fantome, vrăjitoare și au întruchipat-o chiar și pe Moartea cu Coasa, venind puși pe distracție. ”Este o petrecere foarte frumoasă și binevenită pentru cei mici, după câteva săptămâni de școală. Sunt și copiii noștri în rândul celor americani”, a spus o bunică ce a adus-o pe nepoțica sa la petrecerea de Halloween. Sara s-a costumat altfel decât majoritatea copiilor, hotărând să se îmbrace în Zâna Primăverii și fiind prezența diafană între atâtea personaje negative. ”Am mai fost la petreceri de Halloween și este foarte distractiv. Am venit cu mai mulți prieteni și nu îmi este frică”, a spus Sara, elevă în clasa a III-a. Mult mai înfricoșător a fost costumul Taniei, care, deși are doar 5 ani, a ales să se îmbrace într-o vrăjitoare rea. ”Am mai fost la o petrecere de Halloween, dar acum este mai frumos. Aștept să mai vină câțiva colegi și să ne distrăm împreună la petrecere”, a spus Tania, care s-a pregătit și pentru concursul de râs malefic. Organizatorii petrecerii i-au antrenat pe cei mici în competiții diverse, în urma cărora au putut câștiga accesorii pentru costumația lor. ”Petrecerea din această seară destinată copiilor deschide șirul evenimentelor pe care le pregătim: Halloweenul, petrecerea de Moș Nicolae și petrecerea de Crăciun. Copiii au fost așteptați cu nenumărate surprize, cum ar fi sculpturi în dovleac, experimente cu gheață carbonică, parada celor mai înfricoșătoare costume, iar fiecare copil va fi premiat”, a spus PR-ul Lakeview, Anca Nicoraș. De asemenea, cei mici s-au întrecut în cel mai fioros râs, cel mai înspăimântător țipăt, cel mai reușit machiaj, au cântat și au dansat în spiritul Halloweenului.