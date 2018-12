„Crăciunul trebuie să fie pentru toată lumea!” - eveniment caritabil, sâmbătă, la Sala Sporturilor

Sâmbătă, de la ora 18.00, în Sala Sporturilor, se va desfăşura un meci între echipa feminină de baschet CS Phoenix-Știința Constanţa și MK ALL STARS (Nato Forces Mihail Kogălniceanu), eveniment organizat de Clubul Sportiv Phoenix Constanţa pentru copiii defavorizați din județul Constanța. Biletul de intrare la Charity Basketball Game este o jucărie de pluș, îmbrăcăminte, produse de igienă sau alimente aduse într-o cutie de cadou. Partenerii evenimentului sunt: Facultatea de Educație Fizică și Sport Constanța, Inspectoratul Școlar Județean Constanța, One Star Security România, Primăria Constanța, Parohia Sfăntul Mina din Constanța, VIVO Constanța, Trident Triathlon Team, Poly Prod Constanța, World Class Romania, Direcția Județeană pentru Sport și Tineret Constanța, Trident Triathlon Team și Ekara Cleaning.

Iată în continuare comunicatul de presă al clubului constănţean Phoenix cu prilejul acestui eveniment:

„De Sărbătorile de iarnă ar trebui să se bucure toată lumea. Din nefericire, încă sunt numeroase familii și copii care nu știu ce înseamnă expresia „Sărbători fericite“. Tocmai din acest motiv, noi, Clubul Sportiv Știința Phoenix Constanța, nu vom promite minuni, însă vom încerca să le facem mâcar câtorva dintre locuitorii județului Constanța zilele ce vor veni mai călduroase și să aducem un strop de sărbătoare și în sufletele celor năpăstuiți de soartă.

Pentru al doilea an consecutiv, la inițiativa celor doi consilieri locali constănțeni, Secil Cantaragiu și Teodor Patrichi, vom organiza împreună cu prietenii noștri de la MK ALL STARS - N.A.T.O. Forces of Mihail Kogălniceanu, un eveniment sportiv cu scop caritabil, Charity Basketball Game.

Dacă și tu vrei să ne ajuți în demersul nostru te așteptăm sâmbătă, 15 decembrie, la Sala Sporturilor din Constanța, începând cu ora 18.00, cu orice crezi de cuviință că ar putea fi de folos uneia dintre familiile defavorizate din județul Constanța. Fie că este vorba de o hăinuță, o jucărie, alimente sau chiar o carte, noi le vom aduna pe toate și, după ce le vom sorta, ne vom asigura că vor ajunge acolo unde este cea mai mare nevoie de ele.

Gestul tău nu va rămâne nerăsplătit. Tocmai pentru că apreciem faptele bune, am pregătit pentru toți cei prezenți un meci demonstrativ, ce va fi disputat între jucătoarele Clubului Sportiv Știința Phoenix Constanța și baschetbaliștii de la MK All Stars. Pauzele dintre reprize vor fi animate de trupa de dans „Revolution Dance Studio“, iar invitații speciali ai evenimentului sunt sportivii de la „Lords of Gravity“, care promit și de această dată un show incendiar.

Articolele adunate în urma evenimentului vor fi distribuite ulterilor la 207 familii și 605 copii din 15 sate din județul Constanța, cu sprijinul preotului paroh al Bisericii „Sfântul Mina“ din Constanța, Claudiu Banu.

Crăciunul trebuie să fie pentru toată lumea!”