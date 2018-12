„Criminala de la metrou“ cere schimbarea pedepsei

Magdalena Șerban, criminala de la metrou, i-a luat prin surprindere pe judecători. Ea a atacat decizia prin care a fost condamnată la închisoare pe viață, considerând că a primit o pedeapsă mult prea mare în raport cu fapta săvârșită.

Magdalena Şerban a fost condamnată, la sfârșitul lunii octombrie, de Tribunalul Bucureşti, la închisoare pe viaţă, scrie cancan.ro. Instanţa a mai stabilit ca Magdalena Șerban să urmeze un tratament medical, până la însănătoşire sau până la obţinerea unei ameliorări care să înlăture starea de pericol. În plus, condamnata trebuie să plătească 30.000 euro daune morale şi 1.200 lei daune materiale către partea civilă Alexandra Costache (fata care a supravieţuit) şi 30.000 euro daune morale către partea civilă Alexandru Ogra. Magdalena Șerban, criminala de la metrou, a omorât o fată pe data de 12 decembrie 2017

Pe data de 12 decembrie 2017, în timp ce se afla pe peronul staţiei de metrou Dristor 1, Magdalena Şerban a împins o tânără, Alina Ciucu, spre liniile de metrou. După ce victima a căzut pe şine, în timp ce aceasta încerca să se agaţe de marginea peronului, a lovit-o în zona capului cu piciorul. Urmare a acestor acţiuni, tânăra a fost lovită de trenul care intra în staţie şi a decedat. Cu câteva ore înainte, femeia a încercat să împingă o altă tânără, Alexandra Costache, spre linia de metrou în staţia Costin Georgian, însă aceasta s-a opus şi nu a păţit nimic. În apărarea sa, avocatul Magdalenei Șerban a precizat că, deși femeia „pare normală", are nevoie de ajutor pentru că în momentele de delir, are „tendințe de ucidere". „Inculpata a avut o poziție de regret şi nu are antecedente penale. Luați în vedere ca raportul psihiatric spune că discernământul inculpatei era mult scăzut. De asemenea, are şi tulburare delirantă. Aparent pare normală, însă în momentele de delir are tendințe de suicid sau de ucidere. Aceste persoane nu solicită ajutor, sunt aduse de familie. Mi-a spus că regretă foarte mult că nu lua tratament în perioada comiterii faptelor. Suntem de acord cu măsura obligării de tratament. În ceea ce priveşte partea civilă, este de acord să plătească daune materiale. Cu privire la daunele morale, vă rugăm să le respingeți", a spus apărătorul Magdalenei Șerban.