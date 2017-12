Crin Antonescu crede că PNL are o problemă de identitate

Fostul președinte al PNL Crin Antonescu a declarat, miercuri seară, că partidul pe care l-a condus nu mai are o identitate și a criticat conducerea liberalilor pentru faptul că n-a avut o viziune pe care s-o prezinte în campania electorală.

''Problema, tema sau provocarea PNL nu este în nici un fel legată de o persoană sau, și mai puțin, de persoana mea. (...) PNL nu are doar problema unui om, are o problemă de identitate, pentru că a pierde niște alegeri nu e o catastrofă (...). Problema e să știi care este identitatea ta, la ce anume răspunzi cu 2%, 20% sau 70% din societate și încotro te duci cu ei. Eu cred că România are nevoie de oameni politici și de partide care să gândească întreg, pentru că secretul simplu al democrației este ca părțile, partidele, să acționeze cu viziunea întregului și cu proiecte pentru întreg'', a spus Crin Antonescu.

Potrivit acestuia, PNL a avut ca temă de campanie electorală doar persoana lui Liviu Dragnea, a lui Victor Ponta sau a lui Călin Popescu Tăriceanu.

''Eu nu pot să fac campanie având o singură temă pentru români. ''Măi, români, Dragnea are dosar; măi, români, Ponta e urmărit; măi, români, Tăriceanu a depus mărturie mincinoasă''. Cine să te voteze? (...) Care e România mea pe care a prezentat-o PNL? (…) Un fel de turnătorie publică, arătând cu degetul către ceilalți? Nu! Care este proiectul, care este viziunea pentru următorii ani? (...) Vorbesc de nevoia unei forțe politice de dreapta, europene, naționale, ziditoare'', a spus fostul lider liberal.

Fostul preşedinte al PNL Crin Antonescu a criticat miercuri seara la Realitatea Tv decizia preşedintelui Klaus Iohannis de a se întâlni după alegeri cu preşedintele Senatului, Călin Popescu Tăriceanu, pe care l-a calificat drept ''un biet asistat social al PSD''.

Liberalul a subliniat că preşedintele Klaus Iohannis a făcut cel puţin două greşeli în ultima perioadă. Prima a fost decizia de a nu-i invita de 1 decembrie pe Liviu Dragnea, Călin Popescu Tăriceanu sau Gabriela Firea, care a costat electoral.

El a criticat și modul în care președintele Klaus Iohannis s-a comportat în campania electorală și după alegeri.