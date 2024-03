Criza apei cauzată de utilizarea excesivă și poluare, va fi amplificată de efectele schimbărilor climatice

Ziua Mondială a Apei a fost marcată de Administraţia Bazinală de Apă Dobrogea - Litoral în ședința de lucru a Comitetului de Bazin Dobrogea – Litoral la care au participat membrii Comitetului din județele Constanța și Tulcea, a precizat un comunicat al instituției.

În cadrul întrunirii a fost subliniată importanța vitală a acestei resurse naturale și faptul că la nivel global se manifestă o acută criză a apei cauzată de utilizarea excesivă și poluarea apei, criză care, în viitorul apropiat, va fi amplificată de efectele schimbărilor climatice.

Cu această ocazie ministrul Mediului, Apelor și Pădurilor, Mircea Fechet a declarat prin mesajul transmis că “prioritatea majoră a ministerului va fi atragerea fondurilor europene disponibile în perioada următoare, pentru managementul apei unde se ia în considerare impactul asupra mediului, inclusiv în contextul transfrontalier, a efectelor schimbărilor climatice și conservării biodiversității. În aceleași context, directorul general al Administrației Naționale „Apele Române”, Sorin LUCACI, menționează că tema aleasă în acest an pentru Ziua Mondială a Apei - "Water for peace", subliniază rolul esențial pe care îl are apa în istoria și evoluția popoarelor, dar și în menținerea stabilității globale.

În cadrul ședinței de lucru s-a ales noua componență a Comitetului și au fost prezentate proiectele din finanțare europeană pe care le desfășoară instituția în prezent.

La eveniment au participat membrii Comitetului, care sunt reprezentanții instituțiilor publice din județele Constanța și Tulcea. În urma votului s-a decis ca funcția de președinte al Comitetului de Bazin să fie asigurată de către președintele Consiliului Județean Constanța și cea de vicepreședinte, de către Consiliul Județean Tulcea, pe următorii patru ani. Propunerea a fost supusă votului, fiind votată de 17 membri ai Comitetului de Bazin din totalul de 20.

În cadrul ședinței a fost prezentat proiectul ,,APĂRAREA ÎMPOTRIVA INUNDAȚIILOR A LOCALITĂȚII BABADAG, JUDEȚUL TULCEA”, cod SMIS 2014+137403, care se află în plină desfășurare. Orașul Babadag, din județul Tulcea este afectat de viituri repetitive prin prisma poziției geografice, a caracteristicilor morfologice și a regimului climatic local, fapt care imprimă o vulnerabilitate crescută la fenomenele de inundații. Pentru diminuarea acestui risc sunt în implementare măsuri combinate de protecție împotriva inundațiilor, printre care și lucrări de combatere a eroziunii solului aplicate pe toată suprafața bazinului hidrografic al pârului Tabana.

De asemenea, a fost prezentat proiectul “REDUCEREA EROZIUNII COSTIERE FAZA II (2014-2020)”, ce se derulează pe 11 zone delimitate astfel: Zona Stăvilare Periboina-Edighiol; Zona Mamaia; Zona Tomis; Zona Agigea; Zona Eforie; Zona Costinești; Zona Olimp; Zona Jupiter-Neptun; Zona Balta Mangalia-Venus-Aurora, Zona Mangalia-Saturn, Zona 2 Mai. Pentru fiecare dintre cele 11 zone ale proiectului au fost identificate schemele de amenajare costieră ce cuprind în principal diguri, epiuri și lucrări de înnisipare rezultând: reabilitarea a două stăvilare, protecție costieră pe o lungime de 30,54 km și suprafață de plajă nou creată de aproximativ 250 ha. Scopul proiectului este să asigure adaptarea la schimbările climatice, prevenirea și reducerea eroziunii liniei țărmului.

În paralel cu aceste inițiative, specialiștii din cadrul A.B.A. Dobrogea-Litoral au desfășurat acțiuni de conștientizare în școlile din județul Constanța, abordând tema din acest an a Zilei Mondiale a Apelor: "Water for peace".