Cruzime fără margini în Constanța! Cal batjocorit și muncit până la epuizare!

Bătută, muncită până la epuizare, nehrănită și abandonată pe stradă ca să moară. Asta s-au gândit niște indivizi că merită iapa lor, pe care au exploatat-o până a căzut la pământ. Bietul animal a fost lăsat în zona industrială din Constanța, în voia sorții. O femeie gravidă în luna a opta a aflat sâmbătă despre acest caz și a decis să meargă în plină noapte la locul în care a fost abandonată iapa și s-o păzească până va găsi o soluție ca s-o ia de acolo. În cele din urmă, duminică dimineață, reprezentanții Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța au intervenit și au preluat animalul.

Cruzimea unor oameni nu cunoaște limite. În România sunt raportate din ce în ce mai multe cazuri în care animale sunt exploatate până la epuizare și bătute cu bestialitate până la moarte. De această soartă ar fi avut parte și o biată iapă dacă nu ar fi fost salvată în ultima clipă de două femei din Constanța. Animalul a fost muncit până nu a mai putut să meargă, fără să primească mâncare și apă. Când indivizii au decis că iapa nu mai e bună de muncă, au abandonat-o în zona depoului de tramvaie din partea industrială a orașului. Acolo, după mintea celor care și-au bătut joc de el, acest cal trebuia să moară.

DOUĂ FEMEI AU APĂRAT BIETUL ANIMAL!

Sâmbătă, Mihaela a aflat de acest caz. Femeia, însărcinată în luna a opta, s-a dus la locul în care a fost abandonat animalul, pentru a-l păzi. „Am fost sunată sâmbătă de un iubitor de animale care mi-a spus că o iapă zace în zona depoului. Am plecat acolo imediat! Am vrut să mă asigur că nu-l fură foștii proprietari. Poate voiau să-l ia și să aștepte până își revine, ca să-l pună din nou la muncă. O bună prietenă a stat alături de mine pe parcursul nopții", a declarat Mihaela.

Cele două femei, dintre care una gravidă, s-au încurajat reciproc și au stat de pază într-o zonă a orașului în care, la anumite ore, nici cei mai curajoși dintre bărbați nu se încumetă să meargă. „Mihaela m-a sunat și m-a rugat cu disperare în glas s-o ajut, să stau de veghe alături de ea, noaptea, lângă iapa care a fost bătută și abandonată. Noi am încercat să chemăm și alte persoane, bărbați care să stea alături de noi, pentru că voiam să ne asigurăm că animalul nu va fi furat, luat cu forța de cei care l-au exploatat și rănit. Însă nu am găsit pe nimeni care să poată să ne ajute, așa că am mers noi, singure, și am păzit iapa. Am chemat un veterinar care a venit sâmbătă noapte, la ora 22.30, ca să-i acorde îngrijiri animalului. Acesta a revenit și a doua zi, de dimineață. Problema era că noi voiam să luăm iapa de acolo și s-o ducem undeva unde să fie în siguranță", a declarat Cristina.

O RAZĂ DE SPERANȚĂ DUPĂ O VIAȚĂ DE SUFERINȚĂ!

În cele din urmă, reprezentanții Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța au intervenit în acest caz și au preluat animalul. „Am fost sunat și de la Poliția Locală. S-a constatat că cea mai bună soluție este să ajungă la Complexul Muzeal. Când am adus iapa aici, a trebuit să o dăm jos cu mare grijă, pentru că nu se putea ține pe picioare. Nu poate să meargă pentru că a fost muncită până la epuizare fără să aibă potcoave. Mai mult, dacă vă vine să credeți, cei care s-au folosit de acest animal i-au bătut un cauciuc cu cuie într-o copită. Eu am o suspiciune. Acea copită a fost complet distrusă, arată pur și simplu ca un papuc. Calul a fost muncit până a căzut din cauza rănilor și apoi a fost abandonat. Cei care se folosesc de aceste animale le lasă să doarmă pe asfalt, să zacă în propria urină. Iapa, cum a ajuns la noi, a început să mănânce și eu cred că are șanse să se facă bine", a declarat Adrian Bîlbă, directorul Complexului Muzeal de Științe ale Naturii din Constanța. Polițiștii au deschis dosar penal pentru a stabili cine a chinuit calul. Acum, toți cei care s-au luptat pentru salvarea bietului animal se roagă ca acesta să-și revină și să meargă din nou.

