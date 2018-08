CS Tomitanii Constanţa, dornică de prestaţii cât mai bune în SuperLigă

Câştigătoarea Diviziei Naţionale de Seniori la rugby în sezonul trecut, formaţia CS Tomitanii Constanţa este pregătită pentru startul, în premieră, în SuperLiga CEC Bank. Rugbyştii antrenaţi de Cristian Cojocaru şi Cătălin Nicolae sunt dornici de evoluţii cât mai bune în primul eşalon, iar pentru a forma o echipă cât mai puternică au fost transferaţi 16 jucători. Primul joc oficial pentru CS Tomitanii este programat sâmbătă, de la ora 11.00, pe stadionul „Mihail Naca” din Constanţa, în sferturile de finală ale Cupei Regelui, împotriva vicecampioanei României, CSM Ştiinţa Baia Mare.

„Un drum nou pentru această echipă tânără, care duce mai departe tradiţia Farului. Pentru unii acest drum pare greu, dar noi suntem încrezători. Am alcătuit un lot competitiv, relativ tânăr, cu o medie de vârstă de 24 de ani. Am mai adus doi internaţionali de tineret din Georgia, plus un francez, care a mai jucat la Dinamo. Am readus doi sportivi de la LPS, Mario Arvinte şi Cosmin Roşu”, a declarat Răzvan Bota, managerul formaţiei constănţene.

„Am plecat la vârsta de 19 ani în Franţa, am avut această oportunitate. Trei ani am jucat acolo. Am vrut să revin acasă, dar Farul nu mai avea echipă şi am jucat la CSM. Acum am revenit acasă. Suntem o echipă tânără, nu avem mare experienţă, dar vrem să ne câştigăm respectul şi vrem să arătăm că ştim rugby”, a spus Mario Arvinte, vice-căpitanul tomitanilor. Johnny Sola, căpitanul formaţiei constănţene, consideră că misiunea în SuperLigă va fi una dificilă, dar acest lucru nu îi sperie pe jucători: „Trebuie să formăm o echipă. Trebuie să arătăm ceea ce avem mai bun, să încercăm să facem tot ceea ce putem în teren şi să jucăm cel mai bun rugby”.

Lotul cuprinde în acest moment 35 de jucători, dar până la startul campioonatului, programat la începutul lunii septembrie, ar mai putea fi transferaţi doi sportivi. Componenţa lotului: Dragoş Burlacu, Bogdan Neacşu, Mihai Tăbuş, Ioniţă Nistor, Ionuţ Melecciu, Claudiu Pelin, Mădălin Mihalache, Sebastian Sârbu, Ionuţ Coman, George Popa, Emanuel Zaharia, Gabriel Ciorbac, Florin Sasu, Andrei Homiuc, Sabin Creţu, Victor Dumitru, Cosmin Roşu, Johnny Sola, Mario Arvinte, Marian Jean Don, Paul Petucher, Mădălin Baraulea, Adrian Părăleşte, Petre Neacşu, Cornel Tatu, Ionuţ Macoveanu, Alberto Tutunea, Giorgi Gigauri, Victor Galanton, Claudiu Mihai, Darboev Ardash, Codrin Bercu, Mihai Pocovnicu, Damien Buffard şi Enghin Sali.