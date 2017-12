CSU Neptun a retrogradat în liga secundă

11:48:34 / 02 Iunie 2015

Sa traiasca Musi CONSTANTEANU ca el a facut antijoc la Constanta ! ?

Nu am vazut in viata mea sa-i pui paznic la o jucatoare TOT MECIUL adica 60 min.cum a facut Musi cu Andreea Enescu ! Asta se numeste ANTIJOC CONSTANTEANULE Musi.Practic a fost Handbal in 6 nu in 7 tot meciul ! Ai profitat de Regulamentul prost ! Ni-ai retrogradat CONSTANTEANULE ! Tu cu Rm.Valcea ai 37 p ,esti pe primul loc in play -out ,iar noi Neptun retrogradam cu 32 puncte ! Nimeni nu ti-a cerut sa ne dai meciul,dar trebuia macar ja joci normal ,cum e in lumea asta si sa nu faci ANTIJOC si sa o tii 60 min ,permanent pazita pe Andreea Enescu ! Nu stiu daca Neptun castiga, dar tu CONSTANTEAN nu trebuia sa fii jigodie ! Acum bucura-te ca ne-ai retrogradat ,nuti-ar fi RUSINE ...