Cu gîndul la Standard

Campioana României, Steaua, va susţine în această seară, la Bucureşti, pe Stadionul "Naţional" din Complexul Sportiv "Lia Manoliu", de la ora 21.00, manşa secundă cu ND Gorica, din turul al doilea preliminar al Ligii Campionilor. Steaua porneşte favorită netă la calificare după ce în urmă cu o săptămînă elevii lui Cosmin Olăroiu s-au impus în Slovenia, cu 2-0, prin golurile lui Dică şi Iacob. Atît Steaua, cît şi Gorica, au debutat cu cîte o remiză albă în întrecerile interne, care s-au reluat în weekend-ul recent încheiat în România şi Slovenia. Steaua a remizat la Timişoara, iar Gorica în confruntarea de la Celje, cu NK Publikum. Chiar dacă problema calificării nu se mai pune, Steaua trebuie să învingă în această seară pentru a întării coeficientul ţării noastre în întrecerile europene. Cu excepţia accidentaţilor Rădoi şi Gigel Coman, antrenorul Cosmin Olăroiu are la dispoziţie întregul lot. Echipa probabilă: Carlos - P. Marin, Ghionea, D. Goian, Neşu - Nicoliţă, Paraschiv, Lovin, Boştină - N. Dică, V. Iacob. Partida Steaua - ND Gorica va fi arbitrată de o brigadă din Cehia, condusă la centru de Pavel Kralovec. Dacă va elimina pe ND Gorica, Steaua va înfrunta pe Standard Liege în ultimul tur preliminar al Ligii Campionilor (9 şi 23 august).

Astăzi vor avea loc şi celelalte 12 întîlniri, după următorul program - ora 18.00: Spartak Moscova (Rusia) - Şerif Tiraspol (Moldova) - 1-1; Sioni Bolnisi (Georgia) - Levski Sofia (Bulgaria) - 0-2; ora 19.00: Dinamo Kiev (Ucraina) - Metalurgs Liepaja (Letonia) - 4-1; ora 20.00: Myllykosken Pallo (Finlanda) - FC Copenhaga (Danemarca) - 0-2; ora 21.00: Ruzomberok (Slovacia) - Djurgardens (Suedia) - 0-1; Rabotnicki (Macedonia) - Debrecen (Ungaria) - 1-1; ora 21.15: Salzburg (Austria) - FC Zurich (Elveţia) - 1-2; Steaua Roşie Belgrad (Serbia) - Cork City (Irlanda) - 1-0; ora 21.30: Dinamo Zagreb (Croaţia) - Ekranas (Lituania) - 4-1; Legia Varşovia (Polonia) - Hafnarfjördur (Islanda) - 1-0; Sironi Brijeg (Bosnia & Herţegovina) - Heart of Midlothian (Scoţia) - 0-3; ora 21.45: Valerenga (Norvegia) - Mlada Boleslav (Cehia) - 1-3. Aseară, după închiderea ediţiei, s-a disputat un singur joc din manşa secundă a turului al doilea preliminar al Ligii Campionilor: B36 Torshavn (Insulele Feroe) - Fenerbahce Istanbul (Turcia) - în tur: 0-4.