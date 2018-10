Cu ochii pe cursul valutar, mai ceva decât pe butelie

Faptul că deprecierea cursului leu/euro cu patru bani provoacă îngrijorare este semn că am progresat foarte mult, a declarat, miercuri, guvernatorul Băncii Naţionale a României (BNR), Mugur Isărescu - „Suntem încăpăţânaţi şi nu facem prognoze de curs, dar pot să fac o glumă. Depinde cum o s-o transmiteţi mâine. Măi, dacă noi am ajuns să ne îngrijorăm că se mişcă cursul de la 4,66 la 4,7 unități, adică cu patru bani, adică cu 1%, păi cred că am progresat foarte mult. Lăsaţi-l în pace, v-am mai spus de atâtea ori. Cursul are multe funcţii şi dacă voiam să fie fix, așa îl făceam. Făceam şi noi un currency board, precum bulgarii, şi schimbam toată politica. E mult mai simplă“. Isărescu a menţionat că, în 2018, cursul s-a dovedit mult mai stabil decât al vecinilor şi a ajutat în lupta cu inflaţia - „Este clar că, o jumătate de an, cel puţin, opinia publică a fost bombardată cu prognoze, aprecieri, evaluări, unele de la specialişti, altele nu. Că se va întâmpla ceva cu leul, că se duce cursul dincolo de-un prag, dincolo de-un altului, că va sări, că va scădea, că se va întâmpla aşa şi pe dincolo. Noi, la BNR, cel puţin pe termen scurt și fără să ne ancorăm la curs, nu am ieşit din inflation targeting“. Consiliul de Administraţie al BNR a decis în şedinţa de miercuri menţierea ratei dobânzii de politică monetară la nivelul de 2,5% pe an.