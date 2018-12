Cum a ieșit Oltchim din groapă, salvând 20.000 de job-uri

Planul de reorganizare de la Oltchim a fost un succes, iar rezultatele obţinute au dus la finalizarea vânzării către Chimcomplex, dar şi la efectuarea ultimelor plăţi către creditori, a declarat miercuri administratorul judiciar al combinatului din Râmnicu Vâlcea, avocatul Gheorghe Piperea - „La 7 decembrie s-a perfectat contractul de vânzare a activelor funcţionale ale Oltchim. Vorbim de aproximativ 60% din total. Practic, tot ceea ce este la Râmnicu Vâlcea. Miercuri am efectuat ultimele plăţi către creditorii din lista făcută odată cu deschiderea procedurii de insolvenţă. Suntem în curs să efectuăm toate plăţile care au mai rămas restante, inclusiv faţă de acei salariaţi care la un moment dat au fost disponibilizaţi“. El a apreciat că businessul de la Oltchim este în plin proces de afirmare, având acum cifre interesante, comparativ cu cele din februarie 2013, când unitatea a fost preluată pentru reorganizare - „Insolvenţele pot să fie metode de succes, chiar de eficientizare a unei întreprinderi. La finalul lui septembrie 2018, cifra de afaceri a Oltchim aproape a atins-o pe cea pe întreg anul trecut, respectiv 179 milioane euro, faţă de 210 milioane euro în 2017. În acea perioadă, Oltchim, tot aceeași companie care avea pierderi de aproape 200 milioane euro în 2013, a ajuns la o cifră de afaceri de un miliard de lei“. Piperea consideră că, de patru ani încoace, Oltchim este o societate de top. Este una dintre primele cinci firme româneşti care reuşeşte să aibă o cifră de export de 125 milioane de euro într-un an - „Important este că banii s-au dus în salarii, nu numai la cei 1.600 de angajaţi, dar şi la cele 20.000 de persoane care lucrează pe orizontală. S-au plătit taxe, impozite și TVA, comparând aici cu multe alte companii mari care obişnuiesc mai degrabă să externalizeze profitul şi să plătească dările în alte ţări, nu în România. Cred că am reuşit să facem din Oltchim, în insolvenţă fiind, unul dintre cei mai importanţi, mai oneşti și mai credibili agenţi economici din țară“. Acum, în noua companie, din 1.600 de angajați vor rămâne 1.164; din păcate, industria petrochimică românească se mai ţine în trei, patru întreprinderi, iar specialiştii dispar în urma pensionării - „Ca urmare a vânzării, CET Govora a încasat toate datoriile de la Oltchim, unele plăţi fiind făcute chiar în avans. Marți, a primit 40 milioane lei, sumă cu care va reuşi să evite falimentul. Practic, am reuşit să facem să supravieţuiască sistemul de încălzire centralizată a municipiului Râmnicu Vâlcea. Procedura de insolvenţă nu este un bau-bau, nici măcar un rău necesar. Poate fi o soluţie de succes, dacă este aplicată cu insistenţă şi în mod profesionist. Fără insolvenţă, în cazul Oltchim am fi avut 20.000 de şomeri, în loc de oameni cu salarii asigurate. Specialiştii în insolvenţă sunt, fără dar și poate, sanitari ai economiei“. Reamintim că Oltchim Râmnicu Vâlcea a anunţat luni, la Bursa de Valori Bucureşti, că a finalizat contractul de vânzare încheiat cu Chimcomplex Borzeşti (pentru 127 milioane euro).